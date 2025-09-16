Семейное насилие. В КР, кроме охранных ордеров, будут применять браслеты

В Кыргызстане в целях защиты от семейного насилия наряду с оформлением охранных ордеров намерены применять электронные браслеты. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил первый замминистра юстиции КР Алмазбек Зарылбек уулу.

По его словам, Минюст ранее инициировал поправки в Кодекс о правонарушениях, чтобы усилить меры в отношении лиц, совершивших семейное насилие и повысить контроль обеспечения исполнения охранного ордера.

«Мы видим явную тенденцию роста количества зарегистрированных фактов семейного насилия. Но это может говорить и о том, что со стороны госорганов идет более качественная регистрация. Возможно, раньше факты в большинстве случаев оставались вне поля зрения уполномоченных органов», — сказал Алмазбек Зарылбек уулу.

Он отметил, что на практике при фактах семейного насилия органы внутренних дел могут накладывать определенные ограничения — выписывается охранный ордер с предписанием не приближаться к пострадавшему, не проживать определенное время с ним в одном доме/квартире, не преследовать, не искать через родственников и так далее.

«Мы проанализировали ситуацию и пришли к выводу, что данные меры не вполне эффективны. Да, ОВД реагируют, выписывают предусмотренный законом охранный ордер, но контроль обеспечения хромает, поэтому мы предусмотрели законопроектом использование средств электронного надзора. Минюст успешно на протяжении двух лет применяет электронные браслеты в отношении клиентов пробации», — добавил замминистра.

По его словам, электронные браслеты поддерживаются сотовыми операторами. Самостоятельно правонарушителю снять браслет нельзя. Это позволит ограничить приближение насильника к пострадавшему, ограничить район, откуда ему нельзя выезжать и так далее.

«Тут очень много решений, которые позволяют уполномоченным органам — МВД, Минюсту и МТСОМ — контролировать. Это принесет хороший эффект и повысит доверие общественности к госорганам в решении этой проблемы», — считает Алмазбек Зарылбек уулу.