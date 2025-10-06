13:02
Общество

Более 60 тысяч человек в Кыргызстане стоят в очереди на ипотечное жилье

Более 60 тысяч человек в Кыргызстане стоят в очереди на ипотечное жилье. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила руководитель регионального представительства Государственной ипотечной компании по Чуйской области Мырзагуль Сардарбекова.

По ее словам, ГИК является единственным уполномоченным госорганом в этом вопросе, и уровень доверия к компании у народа высокий.

«В настоящее время по республике строится около 70 тысяч ипотечных квартир. Электро- и водоснабжение, канализация у наших объектов централизованные, отапливаются большинство из них за счет своих котельных», — сказала Мырзагуль Сардарбекова.

Она добавила, что есть три вида ипотеки, на которые можно подать заявление, — социальная, льготная и доступная.

Ранее сообщалось, что в нашей стране строят 925 многоквартирных домов по государственной программе общей площадью 4 миллиона квадратных метров.
