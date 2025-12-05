ГИК о том, как очередники на госипотеку в Бишкеке могут получить жилье быстрее

Очередь на ипотечное жилье движется в регионах Кыргызстана намного быстрее, чем в Бишкеке. Об этом сегодня на брифинге сообщила начальник управления по работе с населением ОАО «Государственная ипотечная компания» Гулзат Тотубаева.

По ее словам, ситуация по столице «плачевная».

«Если всего по республике в нашей программе насчитывается около 80 тысяч участников, то больше половины из них приходится на Бишкек. В регионах вопрос так остро не стоит. Например, месяц назад мы выдавали жилье в Таш-Кумыре, там один человек встал в очередь в сентябре 2025 года и уже получил жилье», — сказала Гулзат Тотубаева.

Она добавила, что ГИК работает над совершенствованием жилищной программы, поиском альтернативных вариантов финансирования.

«В начале 2026-го планируем возобновить финансирование через банки-партнеры, Азиатский банк развития. Упор сделают на женщин. Кроме того, чтобы разгрузить очередников в Бишкеке, человек, работающий в столице, может получить жилье при желании в регионе по выбору», — пояснила Гулзат Тотубаева.

Она напомнила: по каждому объекту половину квартир выдают по механизму долевого строительства, вторую — очередникам.

По очередникам есть три направления:

льготная ипотека для работников бюджетной сферы;

социальная ипотека для уязвимых слоев населения;

доступная ипотека для работников частного сектора.

«Когда подходит очередь на получение квартиры, мы еще раз проверяем граждан на соответствие критериям отбора, до сих пор ли люди нуждаются в жилье, работают ли, не было ли у супруга/и недвижимости за последние три года. Смотрим кредитную историю. Но это происходит не как в банках, это социальная программа, и наша основная цель — обеспечить жильем нуждающихся. Главное, чтобы у граждан не было активных просрочек и судебных взысканий по этому поводу», — резюмировала начальник управления по работе с населением ГИК.