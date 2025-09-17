17:05
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Общество

Япония приглашает молодежь КР принять участие в программе «Верховенство права»

МИД Японии приглашает студентов и молодых специалистов из Центральной Азии и Кавказа принять участие в программе MIRAI-2025. Об этом сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.

В этом году темой станет «Верховенство права». Участники из КР смогут посетить Токио и ознакомиться с японской политикой, университетами и учреждениями в сфере юриспруденции, а также изучить культуру страны.

Уточняется, что онлайн-этап начинается в декабре 2025-го. В программе могут участвовать 12 человек из стран Центральной Азии и Кавказа.

Требования к кандидатам:

  • гражданство КР;
  • студенты вузов, аспиранты и специалисты от 20 до 30 лет;
  • для группы «Верховенство права»: юристы, адвокаты, госслужащие, бизнесмены, а также студенты и аспиранты юридических специальностей;
  • отличная успеваемость (топ-20 лучших студентов);
  • владение английским языком на уровне, достаточном для активных дискуссий;
  • отсутствие длительного пребывания в Японии (не более шести месяцев) и участия в программах правительства Японии ранее;
  • готовность активно делиться полученным опытом в соцсетях, проводить презентации и доклады после возвращения;
  • хорошее физическое и психическое здоровье, способность выдерживать насыщенный график программы;
  • понимание целей программы и готовность вносить вклад в развитие японско-кыргызских отношений;
  • соответствие всем требованиям, указанным в официальной инструкции.

Документы принимаются до 15 октября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343785/
просмотров: 240
Версия для печати
Материалы по теме
Премьер-министр Японии Сигэру Исиба покидает свой пост
За 20 лет более 300 госслужащих Кыргызстана прошли обучение в Японии
В сердце Японии. Как кыргызстанка строит креативную карьеру на острове Авадзи
Япония в 40-й раз подряд стала страной с самой продолжительной жизнью женщин
Торговая война. Дональд Трамп заявил о «возможно, крупнейшей» сделке с Японией
В Японии набирает популярность сервис по аренде бабушек
Япония и Турция построят плавучий центр обработки данных мощностью 73 мегаватта
Подготовку кадров для будущей японской больницы обсудили в Бишкеке
В Японии издана книга о Центральной Азии и древних городах региона
Япония передаст оборудование школам Нарынской области
Популярные новости
Получаем пособие &laquo;үй-бүлөгө көмөк&raquo;. Какие справки нужны и&nbsp;куда идти Получаем пособие «үй-бүлөгө көмөк». Какие справки нужны и куда идти
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Как накопить на&nbsp;образование и&nbsp;будущее детей вместе с&nbsp;детским депозитом от&nbsp;MBANK Как накопить на образование и будущее детей вместе с детским депозитом от MBANK
KOICA провело семинар по&nbsp;сотрудничеству с&nbsp;гражданским обществом KOICA провело семинар по сотрудничеству с гражданским обществом
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; представляет новую карту &laquo;Элкарт+&raquo; ЗАО «МПЦ» представляет новую карту «Элкарт+»
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
17 сентября, среда
17:00
Проект сериала об эпосе «Эр-Тоштук» приостановили. Кто приложил к этому руку Проект сериала об эпосе «Эр-Тоштук» приостановили. Кто...
16:58
Вице-президент Турции прибыл с официальным визитом в Кыргызстан
16:37
Япония приглашает молодежь КР принять участие в программе «Верховенство права»
16:36
Подпольный игорный клуб в Бишкеке накрыли сотрудники уголовного розыска
16:27
В КР лица, находящиеся на принудительном лечении, стали чаще устраивать побеги