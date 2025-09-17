Япония приглашает молодежь КР принять участие в программе «Верховенство права»

МИД Японии приглашает студентов и молодых специалистов из Центральной Азии и Кавказа принять участие в программе MIRAI-2025. Об этом сообщили в посольстве Японии в Кыргызстане.
В этом году темой станет «Верховенство права». Участники из КР смогут посетить Токио и ознакомиться с японской политикой, университетами и учреждениями в сфере юриспруденции, а также изучить культуру страны.
Уточняется, что онлайн-этап начинается в декабре 2025-го. В программе могут участвовать 12 человек из стран Центральной Азии и Кавказа.
Требования к кандидатам:
- гражданство КР;
- студенты вузов, аспиранты и специалисты от 20 до 30 лет;
- для группы «Верховенство права»: юристы, адвокаты, госслужащие, бизнесмены, а также студенты и аспиранты юридических специальностей;
- отличная успеваемость (топ-20 лучших студентов);
- владение английским языком на уровне, достаточном для активных дискуссий;
- отсутствие длительного пребывания в Японии (не более шести месяцев) и участия в программах правительства Японии ранее;
- готовность активно делиться полученным опытом в соцсетях, проводить презентации и доклады после возвращения;
- хорошее физическое и психическое здоровье, способность выдерживать насыщенный график программы;
- понимание целей программы и готовность вносить вклад в развитие японско-кыргызских отношений;
- соответствие всем требованиям, указанным в официальной инструкции.
Документы принимаются до 15 октября.