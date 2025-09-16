20:39
USD 87.45
EUR 103.16
RUB 1.06
Общество

Умер актер Роберт Редфорд

Фото из интернета

Актер и режиссер Роберт Редфорд умер сегодня в своем доме в штате Юта, сообщает Meduza со ссылкой на The New York Times. Ему было 89 лет.

Роберт Редфорд наиболее известен по участию в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать».

Как режиссер Редфорд снял фильм «Обыкновенные люди» (1981), за что получил премию «Оскар» в режиссерской номинации.

Также известен как учредитель американского института независимого кино «Сандэнс», который проводит одноименный международный кинофестиваль.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343765/
просмотров: 1026
Версия для печати
Материалы по теме
Умер итальянский модельер Джорджио Армани. Ему был 91 год
Умер композитор Родион Щедрин
Скончался экс-депутат Жогорку Кенеша Омурбек Абдрахманов
Умер актер Майкл Мэдсен, снимавшийся в фильме «Убить Билла»
Карим Ага Хан IV скончался в Лиссабоне
Ученые, спортсмены, актеры. С кем мир простился в 2024 году
Корифеи медицины, ученые, артисты. Кого Кыргызстан потерял в 2024 году
Умер ведущий КВН Александр Масляков
Скончался народный поэт Кыргызстана Жолочу Рысбаев
На 95-м году скончался бывший премьер-министр СССР Николай Рыжков
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
MEGA открыла новый центр продаж и&nbsp;обслуживания в&nbsp;Ошской области MEGA открыла новый центр продаж и обслуживания в Ошской области
Смартфоны HONOR с&nbsp;подарками в&nbsp;O!Store: рюкзак, термос и&nbsp;не&nbsp;только Смартфоны HONOR с подарками в O!Store: рюкзак, термос и не только
Выгодная акция от&nbsp;MegaPay для предпринимателей южного региона Выгодная акция от MegaPay для предпринимателей южного региона
Аламединский филиал &laquo;Айыл Банка&raquo; переехал в&nbsp;новый офис Аламединский филиал «Айыл Банка» переехал в новый офис
16 сентября, вторник
20:22
Хорошая новость: защитный озоновый слой вокруг Земли восстанавливается Хорошая новость: защитный озоновый слой вокруг Земли во...
20:01
ООН признала действия Израиля в секторе Газа геноцидом
19:45
Жители Бишкека жалуются на строительный шум возле «Космопарка»
19:24
Умер актер Роберт Редфорд
19:05
Доходы туристической отрасли Кыргызстана составили 30 миллиардов сомов — кабмин