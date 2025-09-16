Умер актер Роберт Редфорд

Актер и режиссер Роберт Редфорд умер сегодня в своем доме в штате Юта, сообщает Meduza со ссылкой на The New York Times. Ему было 89 лет.

Роберт Редфорд наиболее известен по участию в фильмах «Бутч Кэссиди и Санденс Кид», «Афера», «Три дня Кондора», «Вся президентская рать».

Как режиссер Редфорд снял фильм «Обыкновенные люди» (1981), за что получил премию «Оскар» в режиссерской номинации.

Также известен как учредитель американского института независимого кино «Сандэнс», который проводит одноименный международный кинофестиваль.