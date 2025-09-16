Более 70 операций по пересадке почек провели в Кыргызстане за четыре года. Об этом сообщили в пресс-центре Министерства здравоохранения.

Уточняется, что за последние четыре года проведено 74 операции по трансплантации почек, 32 профинансированы за счет республиканского бюджета.

При поддержке Катара с 2022-го кохлеарные имплантаты установлены 204 детям.

Напомним, в марте группу медицинских работников, занимающихся пересадкой почек, принял президент Садыр Жапаров. На встрече обсудили перспективы трансплантации почек на базе Национального центра охраны материнства и детства. Перед коллективом НЦОМиД поставили задачи в двухмесячный срок укрепить кадровый потенциал, выделить штаты для отделения трансплантологии, усилить лабораторную службу, начать генетические исследования, улучшить обеспеченность медикаментами и в разы увеличить количество операций по пересадке органов.

С 2012 года в НЦОМиД выполнено около 70 операций, в 2022-м на базе центра открыто отделение трансплантации, а с января 2024 года пересадка почек переведена на бюджетное финансирование.

Сообщалось, что Минздрав разработал положение для бесплатной пересадки почек.