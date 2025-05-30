НЦОМиД поручено с июня увеличить количество трансплантаций почки

Министр здравоохранения Эркин Чечейбаев посетил Национальный центр охраны материнства и детства (НЦОМиД), где ознакомился с деятельностью диагностической лаборатории, а также отделений трансплантологии и детской онкологии.

По данным пресс-центра Минздрава, в апреле расконсервирован и введен в эксплуатацию высокоточный анализатор LUMINEX. Пять сотрудников прошли обучение и получили сертификаты на работу с этим оборудованием. Уже проведено шесть успешных пробных исследований по HLA-типированию при трансплантации органов. В ближайшее время ожидается поступление необходимых реагентов для полноценной работы аппарата.

В начале апреля также отремонтирован анализатор MAGLUMI для иммунохемилюминесцентного анализа (ИХЛА), два специалиста прошли обучение по его эксплуатации. Ведется подготовка к началу количественного определения уровня такролимуса — ключевого показателя для контроля после трансплантации органов.

Эркин Чечейбаев подчеркнул важность ускоренного внедрения современных диагностических технологий, особенно в области HLA-типирования и диагностики детских заболеваний.

Он посетил отделение трансплантации органов и тканей, где в настоящее время наблюдается 12-летний пациент К.Б., перенесший операцию по пересадке почки от отца. Состояние обоих пациентов оценивается как удовлетворительное.

Врачи рассказали главе Минздрава об особенностях работы операционного блока и использовании эндовидеохирургического оборудования. Эркин Чечейбаев поручил активизировать работу в этом направлении и увеличить количество трансплантаций почки начиная с июня.

В отделении детской онкологии он осмотрел обновленную операционную и палату интенсивной терапии, а также пообщался с родителями детей, проходящих лечение.