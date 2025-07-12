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Общество

С начала 2025 года медики Кыргызстана провели 11 операций по пересадке почек

С начала 2025 года в Национальном центре охраны материнства и детства провели 11 операций по пересадке почек. Об этом сообщили в медицинском учреждении.

Отмечается, что на сегодняшний день почти все задачи, поставленные для подготовки к увеличению количества операций выполнены, также внедрена методика эндовидеохирургической нефрэктомии.

Напомним, в марте группу медицинских работников, занимающихся пересадкой почек, принял президент Кыргызстана Садыр Жапаров. На встрече обсудили перспективы трансплантации почек на базе Национального центра охраны материнства и детства. Перед коллективом НЦОМиД были поставлены задачи в двухмесячный срок укрепить кадровый потенциал, выделить штаты для отделения трансплантологии, усилить лабораторную службу, начать генетические исследования, улучшить обеспеченность медикаментами и в разы увеличить количество операций по пересадке органов.

С 2012 года в НЦОМиД выполнено около 70 операций, в 2022-м на базе центра открыто отделение трансплантации, а с января 2024 года пересадка почек переведена на бюджетное финансирование.  

Сообщалось, что Минздрав разработал положение для бесплатной пересадки почек.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/336006/
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