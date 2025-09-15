США и Китай договорились об условиях продажи TikTok, пишет Meduza.

Речь идет о рамочном соглашении, сообщил глава Минфина США Скотт Бессент. Он заявил, что все подробности будут опубликованы 19 сентября, когда президент США Дональд Трамп встретится с председателем КНР Си Цзиньпином.

TikTok принадлежит китайской компании ByteDance. Власти США опасаются, что правительство Китая может вынудить компанию передавать Пекину данные американских пользователей. В 2024 году конгресс США принял закон, который обязывал ByteDance продать американское подразделение под угрозой полной блокировки. Дедлайн продажи несколько раз продлевался.