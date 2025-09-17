В Бишкеке 17 сентября дожди с грозами. Температура воздуха днем ожидается +22 градуса.

Отключение света, газа, воды

9.30-14.30 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улицы Сон Кол, Иссык-Кол, Исакеева);

9.30-15.30 — микрорайон «Аламедин-1», дома № 45, 46, 52, 53, 56, 57, 58, 60, 91, 95;

9.30-17.30 — микрорайон «Кок-Жар», дом № 2 (с 4-го по 6-й подъезд, с 1-го по 5-й этаж);

9.30-18.00 — отрезки улиц Бектенова, Суванбердиева, Юнусалиева, переулки Нежинский, Бийский;

13.00-18.00 — жилмассив «Кара-Жыгач» (улица Тоо-Ашуу);

14.00-18.00 — микрорайон «Аламедин-1», дома № 34, 35, 36, 38;

9.00-17.00 — микрорайон «Джал-29», дом № 9, жилмассив «Ала-Тоо» (улицы Бештектир, Ала-Тоо, Кок-Талаа), микрорайон «Джал-23», отрезки улиц Медерова, Панфилова, жилмассив «Салам-Алик» (улицы Кызыл-Алма, Кунгой, Кок-Сай, Эркин-Сай, Манаса, Васильева, Ганди, Тюменская, Жерге-Тал, Ак-Муз, Кенеш, Кокчетавская), село Мраморное (улицы Кольцевая, Целинная, Урожайная, Южная), улица Месароша, дом № 93;

9.00-18.00 — жилмассив «Арча-Бешик» (улицы Баха, Ахунбаева, Кулназарова, Садырбаева, 27-я линия, Репина, Космическая);

9.00-12.00 — отрезки переулка Наримановского, улицы Профессора Зимы, улица Торокула Айтматова, дом № 90, улица Кирпичная (БЧК);

13.00-17.00 — отрезок переулка Школьного (БЧК).

16-19 сентября — район, ограниченный улицами Фучика, БЧК, рекой Ала-Арчой, улицами Московской, Кулиева, Боконбаева, проспектом Дэн Сяопина, улицей Джамгерчинова, железной дорогой, улицами Садыгалиева, Алыкулова, Лумумбы, Профсоюзной.

Не будет горячей воды:

9.00-16.00 — улица Кольбаева, 17, 19, 21, микрорайон «Аламедин-1», 71.

У кого намечается той

Алмазбек Атамбаев

Родился 17 сентября 1956 года. Бывший президент Кыргызстана.

Памятные даты

Всемирный день безопасности пациентов

Провозглашен в мае 2019 года на Всемирной ассамблее здравоохранения, которая и курирует основные мероприятия, приуроченные к этому дню.

Учреждение новой даты направлено на актуализацию важнейшего вопроса в системах здравоохранения разных стран: повышение степени безопасности пациентов при оказании им медицинской помощи, а также обмен опытом и выработка принципов достижения этой цели.

Cостоялся первый показ звукового фильма

Фото из интернета. Афиша первого в истории полнометражного фильма с синхронной речевой фонограммой «Певец джаза», 1927 год

Большинство кинопроизводителей изначально скептически относились к идее звука в кинематографе, опасаясь утраты универсальности киноязыка и интернациональной аудитории. Американские кинопродюсеры предрекали прекращение экспорта кинокартин с приходом звука, способное резко снизить доходы Голливуда. Многие воспринимали попытки озвучить фильм как бессмысленный аттракцион: одним из активных противников звука в кинематографе был Чарли Чаплин.

17 сентября 1922 года в Берлине во Дворце кино «Альгамбра» состоялся первый в мире публичный показ звукового фильма, записанного на пленку и воспроизведенного при помощи оптико-электронной аппаратуры. Это был показ экранизации пьесы «Поджигатель» голландского писателя Германа Гейерманса.

Люди, которые меняли мир

Родился марафонец Сатымкул Джуманазаров

Родился 17 сентября 1951 года. Заслуженный мастер спорта СССР, бронзовый призер XXII Олимпийских игр в Москве в марафонском беге.

Единственный марафонец из постсоветского пространства, которому удалось подняться на пьедестал олимпийского марафона. На очень тяжелом олимпийском марафоне в упорной борьбе финишировал третьим.

Серебряный призер чемпионата СССР по марафону 1980-го. Пятое место на Токийском марафоне 1981 года.

Умер 2 апреля 2007-го.

