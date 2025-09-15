13:17
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

В Бишкеке для закрытия дефицита необходимо построить 77 школ

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутаты обсудили кредитное соглашение между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ», фаза 2.

В рамках проекта, как сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу, на $50 миллионов, полученных на 25 лет под 1,5 процента годовых, построят пять новых школ в Бишкеке и семь дополнительных корпусов к уже существующим учебным заведениям, а также две новые школы в Чуйской области.

Нардепы поинтересовались, закроется ли дефицит школ с реализацией данного проекта.

В ответ представитель Минстроя Тимур Дуйшеев сообщил, что семи новых школ и семи корпусов недостаточно. Он отметил, что, по информации департамента образования, в столице необходимо построить 77 школ, чтобы полностью покрыть существующий дефицит.

Члены комитета одобрили проект соглашения и попросили Минстрой реализовывать и дальше такие проекты для того, чтобы построить как можно больше учебных заведений. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343537/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
В 56-й школе ученики 6-х классов остались без преподавателей
Денежные сборы в школах и детсадах запрещены. Нарушителей уволят
В Бишкеке и Чуйской области на кредитные средства построят семь новых школ
ООН: Из-за сокращения финансирования до 278 миллионов детей не смогут учиться
Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос
Безопасность детей. «Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Адылбек Касымалиев принял участие в линейке ко Дню знаний в школе села Кожомкул
Первый звонок в ошских школах: мэр поздравил учеников и педагогов
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не&nbsp;ощущалось В Кыргызстане ночью произошло землетрясение, которое не ощущалось
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;15-17 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 15-17 сентября
Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха Штормовое предупреждение: ожидается резкое понижение температуры воздуха
Бизнес
Globus и&nbsp;Bereke Books выпустили уникальную книгу &laquo;Алиппе&raquo; для самых маленьких Globus и Bereke Books выпустили уникальную книгу «Алиппе» для самых маленьких
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
15 сентября, понедельник
13:07
Контейнеры для частного сектора. МП «Тазалык» в Бишкеке предусмотрело рассрочку Контейнеры для частного сектора. МП «Тазалык» в Бишкеке...
12:54
Машины ломаются. В МП «Тазалык» пожаловались на недобросовестных частников
12:48
CPJ назвал лауреатов Международной премии за свободу прессы
12:43
Бишкекчанин просит муниципальную инспекцию наказать торговцев за порчу газона
12:36
Будет как в Америке. Зачем в Бишкеке демонтируют мусорные площадки