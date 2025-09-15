В Бишкеке для закрытия дефицита необходимо построить 77 школ

На заседании комитета Жогорку Кенеша по социальной политике депутаты обсудили кредитное соглашение между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по проекту «Строительство государственных школ», фаза 2.

В рамках проекта, как сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу, на $50 миллионов, полученных на 25 лет под 1,5 процента годовых, построят пять новых школ в Бишкеке и семь дополнительных корпусов к уже существующим учебным заведениям, а также две новые школы в Чуйской области.

Нардепы поинтересовались, закроется ли дефицит школ с реализацией данного проекта.

В ответ представитель Минстроя Тимур Дуйшеев сообщил, что семи новых школ и семи корпусов недостаточно. Он отметил, что, по информации департамента образования, в столице необходимо построить 77 школ, чтобы полностью покрыть существующий дефицит.

Члены комитета одобрили проект соглашения и попросили Минстрой реализовывать и дальше такие проекты для того, чтобы построить как можно больше учебных заведений.