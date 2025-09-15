11:44
Строительство конгресс-холла возле «Ынтымак Ордо» в Бишкеке показали на видео

Глава управделами президента Каныбек Туманбаев совместно с послом Китая Лю Цзянпином ознакомился с ходом строительства нового конгресс-холла в южной части Бишкека.

Объект возводится на проспекте Чингиза Айтматова, рядом с резиденцией главы государства «Ынтымак Ордо», и станет ключевой площадкой для проведения саммита Шанхайской организации сотрудничества в 2026 году, председательство в которой перешло Кыргызстану.

Конгресс-холл строится на месте бывшего здания Выставки достижений народного хозяйства. Проект предусматривает современные залы для переговоров, конференций и приема официальных делегаций, а также возведение восьми больших гостевых домов для размещения участников форума.

По словам представителей управделами президента, при строительстве учитывают международные стандарты качества и безопасности, чтобы комплекс отвечал уровню крупных международных мероприятий.

Конгресс-холл станет важной частью подготовки к саммиту ШОС и в дальнейшем будет использоваться для крупных государственных и международных мероприятий.
