«Интервидение». Российский продюсер Максим Фадеев будет болеть за Кыргызстан

Известный российский продюсер Максим Фадеев на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет болеть за участников из Кыргызстана, Казахстана и Китая. Об этом он сообщил журналистам.  

«Российской газеты»
Фото «Российской газеты». Российский продюсер Максим Фадеев на «Интервидении» будет болеть за Кыргызстан

«Я прослушал всех участников и отметил для себя много человек, но особенно трех, за которых буду болеть», — сказал продюсер.

Максиму Фадееву понравилась песня вокалиста Amre из Казахстана, он назвал казахов одним из самых музыкальных народов.

Продюсер также отметил группу Nomad из Кыргызстана. Он признался, что почувствовал ком в горле, когда услышал парней в первый раз.

Исполнение китайца Вана Си он назвал очень академичным, он пел легко «жирным» баритоном.

Ранее состоялась жеребьевка. Кыргызское трио Nomad выступит под вторым номером. Коллектив исполнит конкурсную композицию «Жалгыз сага» («Только тебе»), которая сочетает традиционные кыргызские мотивы и современные аранжировки.

Трио объединило известных исполнителей: Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева. Каждый из участников имеет богатый опыт выступлений на международных конкурсах и является лауреатом престижных музыкальных премий.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Победителя конкурса песни выберут члены международного жюри, в состав которого от КР вошел певец Ырыскелди Осмонкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343473/
«Интервидение». Российский продюсер Максим Фадеев будет болеть за Кыргызстан
