14:50
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

В Бишкеке встретили трио Nomad, занявшее второе место на «Интервидении»

В международном аэропорту «Манас» состоялась встреча кыргызстанского трио Nomad, которое вернулось из Москвы после участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025».

Артистов встретил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

Nomad достойно представил Кыргызстан и занял второе место среди исполнителей из 23 стран. Телетрансляцию конкурса смотрели миллионы зрителей по всему миру.

Участники трио вышли из зала прилета под аплодисменты встречающих. Друзья, поклонники и представители министерства поздравили музыкантов цветами и национальными сувенирами.

Министр отметил, что это победа не только коллектива, но и всей страны, ведь музыка Кыргызстана прозвучала на международной сцене и получила признание.

Напомним, право проведения следующего конкурса «Интервидение-2026» получила Саудовская Аравия.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344398/
просмотров: 271
Версия для печати
Материалы по теме
«Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Болеем за наших! Сегодня пройдет финал музыкального конкурса «Интервидение»
«Интервидение». Российский продюсер Максим Фадеев будет болеть за Кыргызстан
Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером
Nomad, алга! Победитель конкурса «Интервидение» получит 30 миллионов рублей
На участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» поданы заявки и из Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Бизнес
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
22 сентября, понедельник
14:47
В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат воду В Бишкеке и пригородах 25 сентября временно отключат во...
14:43
В Кара-Балте директор подрядной организации подозревается в коррупции
14:33
В Бишкеке встретили трио Nomad, занявшее второе место на «Интервидении»
14:21
Электрики и сантехники станут самыми востребованными профессиями — глава Nvidia
14:20
Депутаты завтра рассмотрят вопрос о самороспуске