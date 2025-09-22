В Бишкеке встретили трио Nomad, занявшее второе место на «Интервидении»

В международном аэропорту «Манас» состоялась встреча кыргызстанского трио Nomad, которое вернулось из Москвы после участия в международном музыкальном конкурсе «Интервидение-2025».

Артистов встретил министр культуры, информации, спорта и молодежной политики Мирбек Мамбеталиев.

Nomad достойно представил Кыргызстан и занял второе место среди исполнителей из 23 стран. Телетрансляцию конкурса смотрели миллионы зрителей по всему миру.

Участники трио вышли из зала прилета под аплодисменты встречающих. Друзья, поклонники и представители министерства поздравили музыкантов цветами и национальными сувенирами.

Министр отметил, что это победа не только коллектива, но и всей страны, ведь музыка Кыргызстана прозвучала на международной сцене и получила признание.

Напомним, право проведения следующего конкурса «Интервидение-2026» получила Саудовская Аравия.