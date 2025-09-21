10:35
USD 87.45
EUR 102.85
RUB 1.05
Общество

«Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе

Международный музыкальный конкурс «Интервидение-2025» завершился на площадке Live Arena в Москве. Большинством голосов жюри определен победитель — представитель Вьетнама Дык Фук.

Второе место заняло трио «Номад» из Кыргызстана. На третьей строчке расположилась певица Дана Аль-Мир из Катара.

В «Интервидении» приняли участие представители 22 из 23 заявленных стран.

Трио «Номад» в составе Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева исполнило песню «Жалгыз сага» («Только тебе») — это гармоничный сплав традиционных кыргызских мотивов и современных аранжировок, который подчеркивает богатство национальной культуры.

Следующий конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344290/
просмотров: 2892
Версия для печати
Материалы по теме
Болеем за наших! Сегодня пройдет финал музыкального конкурса «Интервидение»
«Интервидение». Российский продюсер Максим Фадеев будет болеть за Кыргызстан
Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером
Nomad, алга! Победитель конкурса «Интервидение» получит 30 миллионов рублей
На участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» поданы заявки и из Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ В Бишкеке будут перекрывать дороги из-за саммита ОТГ
Участие в&nbsp;лотерее Green Card станет платным Участие в лотерее Green Card станет платным
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
Чего ждать бишкекчанам в&nbsp;конце недели. Прогноз погоды на&nbsp;18-21 сентября Чего ждать бишкекчанам в конце недели. Прогноз погоды на 18-21 сентября
Бизнес
Акция MBANK набирает обороты: скидки по&nbsp;всей стране до&nbsp;15&nbsp;процентов Акция MBANK набирает обороты: скидки по всей стране до 15 процентов
Подписка &laquo;Яндекс Плюс&raquo; для держателей карт &laquo;Элкарт+&raquo; Подписка «Яндекс Плюс» для держателей карт «Элкарт+»
ZALKAR ENGINEERING: Строим не&nbsp;просто дома, а&nbsp;ваше будущее ZALKAR ENGINEERING: Строим не просто дома, а ваше будущее
&laquo;Банк Компаньон&raquo; представил премиальную карту Kompanion Prime «Банк Компаньон» представил премиальную карту Kompanion Prime
21 сентября, воскресенье
10:28
Наццентр кардиологии будет использовать электрокардиостимуляторы производства РФ Наццентр кардиологии будет использовать электрокардиост...
10:00
В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
09:38
В Бишкеке экскаватор раздавил легковушку, потому что она мешала проезду
09:30
Температурные рекорды. Самым жарким 21 сентября в Бишкеке было в 2019 году
09:00
Неделя-24. Торговцам на рынках вернули патенты, а Джалал-Абад стал Манасом
20 сентября, суббота
23:49
Археологи раскрыли секрет изображений на 1300-летнем алтаре майя
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
21:32
У Telegram будет дизайн-код Liquid Glass, представленный Apple вместе с iOS 26