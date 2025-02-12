На участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» поданы заявки и из Кыргызстана. Об этом сообщил специальный представитель президента России по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

По его данным, уже более 20 государств мира подтвердили участие в песенном конкурсе, который пройдет в Москве в сентябре 2025 года.

«Я думаю, уже сегодня ясно, что этот конкурс станет одним из самых больших культурных событий нынешнего года. В нем подтвердили свое участие более 20 стран, и этот процесс увеличения количества государств по-прежнему происходит», — сказал Михаил Швыдкой.

В списке стран — Азербайджан, Беларусь, Бразилия, Китай, Кыргызстан, Куба, а также «ряд государств Ближнего Востока», в том числе и Саудовская Аравия.

Михаил Швыдкой считает, что у конкурса есть большие шансы на удачу.

Напомним, 3 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о проведении в этом году музыкального конкурса «Интервидение». Ранее, с 1965 по 1980 год, конкурс песни «Интервидение» уже проходил в странах социалистического блока. Он был организован Международной организацией радиовещания и телевидения. В конкурсе принимали участие исполнители из государств Европы, Центральной Азии, Африки, Америки.