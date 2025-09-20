Болеем за наших! Сегодня пройдет финал музыкального конкурса «Интервидение»

Сегодня в Москве на площадке «Live Арена» пройдет финал Международного музыкального конкурса «Интервидение». Кыргызстан на нем представляет трио «Номад».

Фото из архива. Кыргызстан на «Интервидении» представляет трио «Номад»

В составе группы Азат Раимбердиев — композитор, певец, лауреат премий Prime Master, Central Asian Music Awards и One Award 2023. Он также был финалистом и наставником вокальных проектов в Кыргызстане и России. Автор хитов, которые уже стали классикой кыргызской эстрады.

Бек Исраилов — участник музыкальных конкурсов «Славянский базар», «Новой волны» и международного форума «Ну-ка, все вместе». Финалист престижных конкурсов, посол кыргызской культуры на мировой сцене.

Минжашар Мурзаев — выпускник ведущих музыкальных школ Кыргызстана и зарубежья. Участник «Голоса» (Китай), «Новой волны», эксперт шоу «Ну-ка, все вместе».

Участник «Интервидения» от КР определился в национальном отборе, в котором участвовало 14 исполнителей. Победителей выбрало жюри. В него вошли известные кыргызстанские артисты и профессионалы в области музыки. Победителем отбора стало трио «Номад».

Конкурсная песня наших соотечественников «Жалгыз сага» («Только тебе») — это гармоничный сплав традиционных кыргызских мотивов и современных аранжировок, который подчеркивает богатство национальной культуры.

Перед большим решающим концертом группа обратилась к кыргызстанцам. «Это уникальная возможность представить богатую кыргызскую культуру на мировой сцене. Призываем всех кыргызстанцев поболеть за нашу команду. Поддержите нас», – призвал «Номад».

Напомним, ранее известный российский продюсер Максим Фадеев признался, что на международном музыкальном конкурсе «Интервидение» будет болеть за участников из Кыргызстана, Казахстана и Китая.