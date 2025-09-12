Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером

Фото из интернета. Трио Nomad представило Кыргызстан на Интервидении 25

На международной сцене «Интервидения 25» состоялась уникальная жеребьевка. Кыргызское трио Nomad выступит под вторым номером. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Коллектив исполнит конкурсную композицию «Жалгыз сага» («Только тебе»), которая сочетает традиционные кыргызские мотивы и современные аранжировки.

Трио объединило известных исполнителей: Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева. Каждый из участников имеет богатый опыт выступлений на международных конкурсах и является лауреатом престижных музыкальных премий.

Национальный отбор в Кыргызстане прошел в начале года, где жюри единогласно признало Nomad победителями среди 14 участников. Сегодняшнее выступление стало первым шагом коллектива к борьбе за главный трофей конкурса.

Организаторы «Интервидения» отметили, что композиция «Жалгыз сага» выгодно подчеркнула национальный колорит Кыргызстана и получила теплый прием зрителей.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Победителя конкурса песни выберут члены международного жюри, в состав которого от Кыргызстана вошел певец Ырыскельди Осмонкулов.