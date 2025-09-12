18:56
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером

Фото из интернета. Трио Nomad представило Кыргызстан на Интервидении 25

На международной сцене «Интервидения 25» состоялась уникальная жеребьевка. Кыргызское трио Nomad выступит под вторым номером. Об этом сообщают организаторы конкурса.

Коллектив исполнит конкурсную композицию «Жалгыз сага» («Только тебе»), которая сочетает традиционные кыргызские мотивы и современные аранжировки.

Трио объединило известных исполнителей: Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева. Каждый из участников имеет богатый опыт выступлений на международных конкурсах и является лауреатом престижных музыкальных премий.

Национальный отбор в Кыргызстане прошел в начале года, где жюри единогласно признало Nomad победителями среди 14 участников. Сегодняшнее выступление стало первым шагом коллектива к борьбе за главный трофей конкурса.

Организаторы «Интервидения» отметили, что композиция «Жалгыз сага» выгодно подчеркнула национальный колорит Кыргызстана и получила теплый прием зрителей.

Международный музыкальный конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября в Москве. Главный приз — хрустальный кубок и 30 миллионов рублей. Победителя конкурса песни выберут члены международного жюри, в состав которого от Кыргызстана вошел певец Ырыскельди Осмонкулов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343327/
просмотров: 512
Версия для печати
Материалы по теме
Nomad, алга! Победитель конкурса «Интервидение» получит 30 миллионов рублей
Участница из Кыргызстана завоевала первое место на конкурсе «Алдын согун» в РФ
Должность руководителей восьми медучреждений вакантна. Объявлен конкурс
В Кыргызстане разгорается скандал вокруг конкурса на новый гимн
Стимул для исследований. Преподаватели вузов в КР могут выиграть до $200 тысяч
Школьник из Оша занял первое место на конкурсе «Расскажи миру о своей Родине»
Министерства Кыргызстана смогут набирать 10 процентов сотрудников без конкурса
В конкурсе «Интервидение» примут участие 20 стран, включая Кыргызстан
Юные танцоры из Бишкека завоевали Гран-при конкурса «Бала Шабыты»
Кыргызстанцы могут поступить в МГИМО. Документы принимают до 19 мая
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
18:30
13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет 13 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
18:16
Землетрясение, произошедшее сегодня в Кыргызстане, ощутили и жители Казахстана
17:53
В Балыкчи заброшенный дом превратили в склад для наркотиков
17:50
Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером
17:39
Прогноз Минфина. Промышленность будет расти в среднем на 7,7 процента ежегодно