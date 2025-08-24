«Nomad», алга! Победитель конкурса «Интервидение» получит 30 миллионов рублей

Победитель конкурса «Интервидение» получит 30 миллионов рублей и кубок. Об этом сообщил директор департамента по многостороннему гуманитарному сотрудничеству и культурным связям МИД России Александр Алимов.

По его словам, победителю конкурса будет вручен Кубок «Интервидения» и денежный приз размером 30 миллионов рублей.

«Столь крупная сумма — это стимул для участников и повышение престижа конкурса», — отметил он.

Александр Алимов также подчеркнул, что правила не допускают разделения первого места между двумя исполнителями: «Жюри в любом случае определит лучшего исполнителя. Для этого разработаны специальные критерии, позволяющие однозначно решить судьбу первого места»

Напомним, на конкрусе «Интервидение» Кыргызстан будет представлять трио «Nomad» в составе Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева.

Конкурс «Интервидение» пройдет 20 сентября 2025 года в Москве.