«Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад» своими фаворитами

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала трио «Номад» из Кыргызстана своими фаворитами. Напомним, наши соотечественники заняли второе место на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Яна Рудковская также высоко оценила организацию мероприятия и уровень всех участников.

«На «Интервидении» были очень красивые ведущие — певцы Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. Это был очень красивый конкурс. Все было сделано на уровне. На мой взгляд, все конкурсанты были достаточно сильные. Мне очень понравилось трио из Киргизии, просто шикарные ребята, модные», — высказалась она.

В «Интервидении» приняли участие представители 22 из 23 заявленных стран.

Трио «Номад» в составе Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева исполнило песню «Жалгыз сага» («Только тебе») — это гармоничный сплав традиционных кыргызских мотивов и современных аранжировок, который подчеркивает богатство национальной культуры.

Следующий конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.