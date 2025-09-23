12:51
USD 87.45
EUR 102.86
RUB 1.04
Общество

«Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад» своими фаворитами

Телеведущая и музыкальный продюсер Яна Рудковская назвала трио «Номад» из Кыргызстана своими фаворитами. Напомним, наши соотечественники заняли второе место на международном музыкальном конкурсе «Интервидение».

Яна Рудковская также высоко оценила организацию мероприятия и уровень всех участников.

«На «Интервидении» были очень красивые ведущие — певцы Аида Гарифуллина и Алексей Воробьев. Это был очень красивый конкурс. Все было сделано на уровне. На мой взгляд, все конкурсанты были достаточно сильные. Мне очень понравилось трио из Киргизии, просто шикарные ребята, модные», — высказалась она.

В «Интервидении» приняли участие представители 22 из 23 заявленных стран.

Трио «Номад» в составе Азата Раимбердиева, Бека Исраилова и Минжашара Мурзаева исполнило песню «Жалгыз сага» («Только тебе») — это гармоничный сплав традиционных кыргызских мотивов и современных аранжировок, который подчеркивает богатство национальной культуры.

Следующий конкурс «Интервидение» пройдет в Саудовской Аравии.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/344512/
просмотров: 130
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке встретили трио Nomad, занявшее второе место на «Интервидении»
«Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Болеем за наших! Сегодня пройдет финал музыкального конкурса «Интервидение»
«Интервидение». Российский продюсер Максим Фадеев будет болеть за Кыргызстан
Жеребьевка «Интервидения». Трио Nomad из Кыргызстана выступит под вторым номером
Nomad, алга! Победитель конкурса «Интервидение» получит 30 миллионов рублей
На участие в музыкальном конкурсе «Интервидение» поданы заявки и из Кыргызстана
Популярные новости
В&nbsp;Бишкеке ожидаются дожди с&nbsp;грозами. Прогноз погоды на&nbsp;22-24 сентября В Бишкеке ожидаются дожди с грозами. Прогноз погоды на 22-24 сентября
Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на&nbsp;решение Альпинистам нужен свой закон. Как трагедия россиянки повлияла на решение
&laquo;Интервидение-2025&raquo;: трио &laquo;Номад&raquo; из&nbsp;Кыргызстана заняло второе место в&nbsp;конкурсе «Интервидение-2025»: трио «Номад» из Кыргызстана заняло второе место в конкурсе
Запрет работы в&nbsp;частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в&nbsp;госбольницах Запрет работы в частных клиниках. Озвучена зарплата врачей в госбольницах
Бизнес
В&nbsp;сети&nbsp;О! запущен новый код 506&nbsp;&mdash; заберите VIP-номер бесплатно В сети О! запущен новый код 506 — заберите VIP-номер бесплатно
Вместе за&nbsp;чистоту: &laquo;Элдик Банк&raquo; и&nbsp;Beeline провели субботник в&nbsp;Бишкеке Вместе за чистоту: «Элдик Банк» и Beeline провели субботник в Бишкеке
В&nbsp;MegaPay доступно приобретение тонировки по&nbsp;льготным тарифам В MegaPay доступно приобретение тонировки по льготным тарифам
В&nbsp;Казахстане растет производство бензина, но&nbsp;цены продолжают повышаться В Казахстане растет производство бензина, но цены продолжают повышаться
23 сентября, вторник
12:45
«Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад» своими фаворитами «Интервидение-2025». Яна Рудковская назвала трио «Номад...
12:43
Задержан лидер одной из ячеек «Хизб ут-Тахрира»
12:40
Сроки поступления вакцины от гриппа назвали в «Кыргызфармации»
12:36
Торага ЖК: Центральная Азия вступает в новую эпоху развития в своей истории
12:27
Кыргызстан и Таджикистан утвердили соглашение о сотрудничестве в сфере кадастра