Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий и принимает срочные меры для снижения смертности и сдерживания вспышек в странах по всему миру. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По данным ВОЗ, увеличивается как число заразившихся этой болезнью, так и умерших от нее.

Число зарегистрированных случаев холеры в 2024 году выросло на 5 процентов, а число смертей — на 50 процентов по сравнению с 2023-м. Более 6 тысяч человек умерли от болезни, которую можно предотвращать и лечить.

В 2024-м случаи заболевания зарегистрированы в 60 странах, в 2023-м — в 45. Предварительные данные показывают, что глобальный кризис холеры продолжается и в 2025-м: с начала года о вспышках заболевания сообщили уже в 31 стране.

Холера больше всего распространена в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

«Конфликты, изменение климата, миграция населения и хронический дефицит чистой воды и средств гигиены способствовали росту заболеваемости холерой. Недуг, вызываемым бактерией Vibrio cholerae, распространяется через грязную воду», — отмечают в организации.

Читайте по теме Ликвидировали очаг холеры. На КПП «Достук» прошли симуляционные учения

Для борьбы с холерой правительствам, донорам и местным сообществам необходимо обеспечить людям доступ к безопасной воде и средствам гигиены, точную информацию о том, как защитить себя, а также в кратчайшие сроки предоставлять им необходимое лечение и проводить вакцинацию населения в случае вспышек заболевания. Эффективный эпиднадзор и диагностика помогут в принятии таких мер. Также необходимы дальнейшие инвестиции в производство вакцин.

Отмечается, что новая инновационная оральная вакцина против холеры (OCV) Euvichol-S® прошла преквалификацию в начале 2024 года. Однако спрос продолжал опережать поставки как в 2024-м, так и в 2025 году.

Ранее ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке Пандемического фонда провела двухдневное симуляционное учение по выявлению и ликвидации очага холеры на КПП «Достук» в Оше.