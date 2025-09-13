17:16
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

ВОЗ оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий и принимает срочные меры для снижения смертности и сдерживания вспышек в странах по всему миру. Об этом сообщает Служба новостей ООН.

По данным ВОЗ, увеличивается как число заразившихся этой болезнью, так и умерших от нее.

Число зарегистрированных случаев холеры в 2024 году выросло на 5 процентов, а число смертей — на 50 процентов по сравнению с 2023-м. Более 6 тысяч человек умерли от болезни, которую можно предотвращать и лечить.

В 2024-м случаи заболевания зарегистрированы в 60 странах, в 2023-м — в 45. Предварительные данные показывают, что глобальный кризис холеры продолжается и в 2025-м: с начала года о вспышках заболевания сообщили уже в 31 стране.

Холера больше всего распространена в Африке, Азии и на Ближнем Востоке.

«Конфликты, изменение климата, миграция населения и хронический дефицит чистой воды и средств гигиены способствовали росту заболеваемости холерой. Недуг, вызываемым бактерией Vibrio cholerae, распространяется через грязную воду», — отмечают в организации.

Читайте по теме
Ликвидировали очаг холеры. На КПП «Достук» прошли симуляционные учения

Для борьбы с холерой правительствам, донорам и местным сообществам необходимо обеспечить людям доступ к безопасной воде и средствам гигиены, точную информацию о том, как защитить себя, а также в кратчайшие сроки предоставлять им необходимое лечение и проводить вакцинацию населения в случае вспышек заболевания. Эффективный эпиднадзор и диагностика помогут в принятии таких мер. Также необходимы дальнейшие инвестиции в производство вакцин.

Отмечается, что новая инновационная оральная вакцина против холеры (OCV) Euvichol-S® прошла преквалификацию в начале 2024 года. Однако спрос продолжал опережать поставки как в 2024-м, так и в 2025 году.

Ранее ВОЗ совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке Пандемического фонда провела двухдневное симуляционное учение по выявлению и ликвидации очага холеры на КПП «Достук» в Оше. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343364/
просмотров: 120
Версия для печати
Материалы по теме
Ликвидировали очаг холеры. На КПП «Достук» прошли симуляционные учения
В обновленный перечень лекарств ВОЗ вошли препараты для лечения рака и диабета
Тепловой стресс на рабочем месте стал глобальной общественной проблемой
О вреде телесных наказаний здоровью детей рассказали в ВОЗ
Нет насилию во время родов — руководство ВОЗ по уважительному уходу за матерями
ВОЗ отметила достижения Казахстана в борьбе с болезнями сердца и раком
За последнее десятилетие в мире утонуло более 2,5 миллиона человек
ВОЗ предупреждает о глобальной вспышке вируса. Есть ли угроза для Кыргызстана?
Страновой офис ВОЗ в Кыргызстане отреагировал на случаи нападения на врачей
Гепатиты В и С каждый день поражают примерно 8 тысяч человек — ВОЗ
Популярные новости
Землетрясения, качество домов и&nbsp;Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться Землетрясения, качество домов и Иссык-Атинский разлом. Чего стоит опасаться
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
13 сентября, суббота
17:15
Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над развитием «Кара-Коя» Камчыбек Ташиев: В следующем году мы будем работать над...
17:01
При строительстве парков в Баткене выявлены нарушения
17:00
ВОЗ оценивает глобальный риск распространения холеры как очень высокий
16:52
За тройню. Камчыбек Ташиев подарил молодой матери трехкомнатную квартиру в Оше
16:41
На возведение нового автовокзала в Кочкоре выделено 394 миллиона сомов