Ликвидировали очаг холеры. На КПП «Достук» прошли симуляционные учения

Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке Пандемического фонда провела двухдневное симуляционное учение (SimEx) на КПП «Достук» в Оше. Об этом сообщает пресс-служба офиса ВОЗ в КР.

По ее данным, учение направлено на проверку и укрепление готовности страны к реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в частности по выявлению и ликвидации очага холеры.

«Учение разработано для оценки эффективности существующих оперативных протоколов в ответ на подозрительные случаи завоза инфекционных заболеваний. Разделенные на четыре этапа учения имитировали различные сценарии, начиная с выявления больного и заканчивая оказанием помощи всем пациентам в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.