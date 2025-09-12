22:31
USD 87.45
EUR 102.47
RUB 1.03
Общество

Ликвидировали очаг холеры. На КПП «Достук» прошли симуляционные учения

Всемирная организация здравоохранения совместно с Министерством здравоохранения Кыргызской Республики при поддержке Пандемического фонда провела двухдневное симуляционное учение (SimEx) на КПП «Достук» в Оше. Об этом сообщает пресс-служба офиса ВОЗ в КР.

По ее данным, учение направлено на проверку и укрепление готовности страны к реагированию на чрезвычайные ситуации в области общественного здравоохранения, в частности по выявлению и ликвидации очага холеры.

«Учение разработано для оценки эффективности существующих оперативных протоколов в ответ на подозрительные случаи завоза инфекционных заболеваний. Разделенные на четыре этапа учения имитировали различные сценарии, начиная с выявления больного и заканчивая оказанием помощи всем пациентам в медицинском учреждении», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343343/
просмотров: 237
Версия для печати
Материалы по теме
В Казахстане выявили холеру у гражданки Кыргызстана, прилетевшей из Дели
Сезон отпусков. Как не привезти с отдыха холеру
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
22:25
Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Абдыш-Ата» — в Бутане Лига вызова АФК. «Мурас Юнайтед» сыграет в Бишкеке, «Аб...
22:18
Президент поручил придать Гульче статус города и выделить полмиллиарда сомов
22:01
Русский театр драмы имени Чингиза Айтматова откроет новый сезон 20 сентября
21:49
Садыр Жапаров возложил венок к памятнику Алымбеку датке в селе Гульча
21:43
На Эльбрусе оборвалась канатная дорога. Два человека погибли