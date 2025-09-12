Объединение школ в Бишкеке продолжится. Об этом на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам сообщила вице-мэр Виктория Мозгачева.

В 2024 году, напомним, объединили школы № 28 и 70 в Первомайском районе, в 2025-м по итогам проведенного анализа приняли решение о слиянии школ № 14 и 37 в Октябрьском районе.

В горкенеше поинтересовались, насколько эффективной оказалась реорганизация.

«В первую очередь мы оснащаем материально-техническую базу, чтобы создать равные условия. Мы понимаем, что где-то чего-то не хватало. Это сложно — есть несколько препятствий, в том числе недопонимание со стороны родителей, педагогических коллективов, а дети проецируют то, что говорят взрослые», — сказала Виктория Мозгачева.

Она отметила: раньше всегда существовало соперничество между школами, что, по мнению вице-мэра, неправильно. «Нужно максимально это искоренять, чтобы дети не устраивали на улице разборки. Ученики в школах должны быть единым целым», — подчеркнула она.

Виктория Мозгачева добавила, что школы № 28 и 70 работают по-новому, дети младшего, среднего и старшего звеньев распределены по зданиям. В школах № 14 и 37 переходный период, дети пока обучаются в прежних зданиях.

«Работа по объединению будет продолжаться. Ведется анализ, где еще есть такая необходимость. Главная цель реорганизации — эффективное использование ресурсов», — заключила вице-мэр.