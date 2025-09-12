Запустить в Бишкеке школьные автобусы предложил депутат горкенеша

На заседании постоянной комиссии Бишкекского городского кенеша по социальным вопросам депутат БГК Эркинбек Салымбеков поинтересовался у представителей мэрии, возможно ли в столице запустить школьные автобусы.

«В городе пробки, некоторые дороги закрыты. По Южной магистрали специальные полосы выделяли для автобусов. Давайте сделаем маршруты вокруг школ. Разделим по районам и пустим по четыре-пять автобусов, чтобы именно мимо школ проезжали. А то все родители начинают на своих машинах возить детей, поэтому в Бишкеке везде пробки», — сказал он.

Вице-мэр Виктория Мозгачева ответила, что в прошлом созыве БГК этот вопрос тоже обсуждался, и проект даже был реализован департаментом транспорта.

«Но он оказался невостребованным. Сейчас для удобства родителей распространяем схемы движения всех автобусов с расположением школ. Есть и вторая сторона: мы говорим, что ребенок должен обучаться по микроучастку, чтобы не ездил через весь город, ведь это одна из составляющих безопасности школьника», — подчеркнула она.