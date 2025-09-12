16:09
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Общество

Приостановить выдачу гражданства мигрантам из Центральной Азии предлагают в РФ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести до 2030 года мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Центральной Азии. По его мнению, возросший поток мигрантов несет угрозу национальной безопасности РФ.

«Я призываю ввести до 2030-го мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии. Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — сказал Сергей Миронов.

По его словам, только по официальным оценкам, в России находится более 6,5 миллиона мигрантов, и из них работает меньшая часть. Остальные — члены семей, которые, как утверждает глава партии, «ничего не делают, зато пользуются нашей социальной инфраструктурой, включая больницы и школы».

По данным МВД РФ, за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдали около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2024-го.

Ранее Сергей Миронов предлагал ограничить доступ в российские детские сады для детей нелегальных мигрантов. Он также предлагал ввести визовый режим с государствами Центральной Азии.     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343249/
просмотров: 442
Версия для печати
Материалы по теме
Запретить мигрантам переводить за рубеж суммы, превышающие зарплату, хотят в РФ
Ирина Волк: Более 14 тысяч граждан Кыргызстана узаконили пребывание в России
Сегодня последний день легализации мигрантов в России, напомнили в МВД РФ
В Госдуму внесли проект о запрете трудовым мигрантам перевозить свои семьи в РФ
В Новосибирске арестовали кыргызстанку за нарушение миграционных правил
В ходе рейда в Москве выявили 300 мигрантов, незаконно проживающих в хостеле
Для контроля. Выдавать мигрантам персональную SIM-карту предлагают в России
Россиянин оскорбил таксиста-узбекистанца. РУз направила ноту в МИД России
Обязать мигрантов устанавливать и использовать мессенджер Мax предлагает Госдума
Москва — город возможностей, но сердце тянет домой: исповедь таксиста
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
В&nbsp;КР&nbsp;вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства В КР вводят новые правила рецептов: как теперь будут отпускать лекарства
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
15:43
Кабмин упростил правила назначения директоров школ, колледжей и детсадов Кабмин упростил правила назначения директоров школ, кол...
15:20
Вместо приставов исполнители: кто приехал в дом Алмазбека Атамбаева?
15:19
Жестокое нападение в Иссык-Ате: пострадавшая получила переломы и сотрясение
15:18
Соперничества школ быть не должно, объединение продолжится — вице-мэр Бишкека
15:11
Приостановить выдачу гражданства мигрантам из Центральной Азии предлагают в РФ