Приостановить выдачу гражданства мигрантам из Центральной Азии предлагают в РФ

Председатель партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов призвал ввести до 2030 года мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Центральной Азии. По его мнению, возросший поток мигрантов несет угрозу национальной безопасности РФ.

«Я призываю ввести до 2030-го мораторий на предоставление гражданства и вида на жительство мигрантам из Средней Азии. Только так мы сможем стабилизировать ситуацию и решить все проблемы, которые сегодня возникают из-за массового приезда в страну иностранных граждан», — сказал Сергей Миронов.

По его словам, только по официальным оценкам, в России находится более 6,5 миллиона мигрантов, и из них работает меньшая часть. Остальные — члены семей, которые, как утверждает глава партии, «ничего не делают, зато пользуются нашей социальной инфраструктурой, включая больницы и школы».

По данным МВД РФ, за первые шесть месяцев 2025 года иностранцам выдали около 114 тысяч разрешений на работу, что в полтора раза больше, чем в первом полугодии 2024-го.

Ранее Сергей Миронов предлагал ограничить доступ в российские детские сады для детей нелегальных мигрантов. Он также предлагал ввести визовый режим с государствами Центральной Азии.