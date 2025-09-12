13:41
Общество

В Бишкеке определят место под реабилитационный центр для бездомных

В Бишкеке определяют место под реабилитационный центр для бездомных. Об этом заявлено на заседании постоянной комиссии городского кенеша по социальным вопросам.

Во время обсуждения был поднят вопрос о лицах без определенного места жительства. «Их много в городе, на обочинах не только спят, но и живут. Скоро холода, и у мэрии уже сейчас должны быть планы по этому поводу», — озаботились в БГК.

Представители муниципалитета отметили, что в столице круглогодично работает приют «Коломто», а с 1 ноября до 31 марта в каждом районе открываются приюты для обогрева нуждающихся с предоставлением одноразового питания.

Программу развития социальной защиты населения разработала мэрия Бишкека

В проект Программы развития социальной защиты населения Бишкека на 2026-2028 годы включен вопрос строительства городского большого реабилитационного центра для бездомных.

«Но, не дожидаясь утверждения плана мероприятий, уже даны поручения Бишкекглавархитектуре определить место, где будут строиться центр, и внести предложения по проекту. Вопрос рассматривается», — отметили чиновники.

На заседании обсуждают проект программы соцзащиты. После ее утверждения будет подготовлен план мероприятий. Реализация документа будет осуществляться в рамках утвержденного бюджета.
