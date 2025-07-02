Поддержкой лиц без определенного места жительства озадачены в Бишкеке

Вопрос поддержки лиц без определенного места жительства включен в проект программы развития социальной защиты населения Бишкека на 2026-2028 годы, вынесенной на общественное обсуждение.

По данным мэрии, на территории Первомайского района на постоянной основе функционирует муниципальный приют «Коломто», рассчитанный на 70 человек. Ежедневно одноразовое питание и ночлег тут получают от 70 до 100 бездомных. Учреждение финансируется за счет средств местного бюджета.

Основные функции «Коломто»:

временный ночлег, бесплатное одноразовое питание (70 сомов на человека в день);

медицинский осмотр (флюорография, кровь на РВ и ВИЧ) и первичная санитарная обработка (помывка, обработка ран, смена одежды и так далее);

обеспечение бездомных гуманитарной одеждой;

содействие в определении бездомных пожилого возраста в учреждения интернатного типа.

Приют ежегодно предоставляет услуги для 1,5 тысячи лиц без определенного места жительства.

За 12 месяцев 2024-го предоставлены социальные услуги 2 тысячам 442 бездомным, в том числе восстановлены документы 284 человек, возвращены в семьи — 149, направлены в стационары — 74, амбулаторно пролечены — 1,1 тысячи.

В проекте программы предусмотрены приоритетные направления: