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Общество

Поддержкой лиц без определенного места жительства озадачены в Бишкеке

Вопрос поддержки лиц без определенного места жительства включен в проект программы развития социальной защиты населения Бишкека на 2026-2028 годы, вынесенной на общественное обсуждение.

По данным мэрии, на территории Первомайского района на постоянной основе функционирует муниципальный приют «Коломто», рассчитанный на 70 человек. Ежедневно одноразовое питание и ночлег тут получают от 70 до 100 бездомных. Учреждение финансируется за счет средств местного бюджета.

Основные функции «Коломто»:

  • временный ночлег, бесплатное одноразовое питание (70 сомов на человека в день);
  • медицинский осмотр (флюорография, кровь на РВ и ВИЧ) и первичная санитарная обработка (помывка, обработка ран, смена одежды и так далее);
  • обеспечение бездомных гуманитарной одеждой;
  • содействие в определении бездомных пожилого возраста в учреждения интернатного типа.

Приют ежегодно предоставляет услуги для 1,5 тысячи лиц без определенного места жительства.

За 12 месяцев 2024-го предоставлены социальные услуги 2 тысячам 442 бездомным, в том числе восстановлены документы 284 человек, возвращены в семьи — 149, направлены в стационары — 74, амбулаторно пролечены — 1,1 тысячи.

В проекте программы предусмотрены приоритетные направления:

  • внедрение услуг по реинтеграции бездомных в общество;
  • определение земельного участка, проектирование, строительство и оснащение городского центра реабилитации для лиц без определенного места жительства на 200 мест;
  • предоставление социальных, реабилитационных услуг для бездомных.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334942/
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