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Общество

Программу развития социальной защиты населения разработала мэрия Бишкека

Проект постановления «Об утверждении Программы развития социальной защиты населения Бишкека на 2026-2028 годы» вынесен на общественное обсуждение на сайте горкенеша.

Задачей проекта является повышение качества жизни населения столицы путем обеспечения доступа к качественным услугам в сферах культуры, образования, социального развития, физической культуры и спорта.

В справке-обосновании отмечается, что основной проблемой в городе является внутренняя (межобластная) миграция. Столица Кыргызстана по-прежнему остается центром притяжения населения, и его число ежегодно растет.

Основной причиной перемены постоянного места жительства гражданами является поиск работы. Большинство приезжих живет в пригороде и не имеет официальной городской прописки. Это ограничивает их доступ к медицинским и социальным услугам. Рост городского населения влечет за собой нагрузку на инфраструктуру столицы и требует создания благоприятных условий для обеспечения комфортной жизни граждан.

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Это обуславливает потребность дополнительного бюджетного финансирования сфер образования, здравоохранения, социальной поддержки и создания дополнительных условий для жизнедеятельности.

«Социальная политика муниципалитета направлена на улучшение условий жизни населения, особенно малообеспеченных слоев, обеспечение их базовых прав и предоставление возможностей для повышения уровня благосостояния. Программа социального развития населения Бишкека призвана систематизировать и оптимизировать меры поддержки, уделяя особое внимание индивидуальным потребностям семей и граждан, находящихся в трудной жизненной ситуации», — уточняют в мэрии.

Программа включает в себя комплекс мероприятий, направленных на улучшение механизмов оказания социальных, образовательных услуг, повышение их эффективности, адресности и доступности, а также на дальнейшее развитие инфраструктуры города для различных групп населения.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/334917/
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