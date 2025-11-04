11:54
Общество

Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства

В Бишкеке в осенне-зимний период начали функционировать временные приюты для людей без определенного места жительства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Адреса:

  • В Октябрьском районе по улице Токомбаева, 1а приют рассчитан на 80 человек. Там сделали ремонт, приобрели постельные принадлежности и медикаменты, а также провели государственные закупки на предоставление одноразового горячего питания. На отопительный сезон закупили 10 тонн угля за счет средств местного бюджета.
  • На постоянной основе на территории Первомайского района, по проспекту Жибек Жолу, 413, функционирует муниципальное учреждение «Коломто», рассчитанное на 70 человек. В приюте получают ежедневно одноразовое питание и ночлег от 70 до 100 человек. МУ «Коломто» финансируется за счет средств местного бюджета. Там предоставляют временный ночлег, бесплатное одноразовое питание, медицинский осмотр (флюорография, кровь на РВ и ВИЧ) и первичную санитарную обработку (помывка, дезинфекция ран, смена одежды). Данное учреждение ежегодно предоставляет услуги для 2 тысяч лиц без определенного места жительства.
  • На территории Ленинского административного района при ОФ «Центр милосердия» работает приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассчитанный на 45 человек. Им предоставляются одноразовое горячее питание, ночлег, медицинская и социально-правовая помощь. На данный момент в центре находится 10 женщин с 12 детьми. Дом поддержки расположен по улице Трудовой, 10. Подробную информацию можно получить по телефону 641109.

В данные приюты могут обращаться лица без определенного места жительства самостоятельно, а также доставляться сотрудниками правоохранительных органов и бригадой скорой помощи.

Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, необходимо звонить на телефон 102 (милиция) или 103 (скорая помощь).
