Открыты зимние приюты для людей без определенного места жительства

В Бишкеке в осенне-зимний период начали функционировать временные приюты для людей без определенного места жительства. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Адреса:

В Октябрьском районе по улице Токомбаева, 1а приют рассчитан на 80 человек. Там сделали ремонт, приобрели постельные принадлежности и медикаменты, а также провели государственные закупки на предоставление одноразового горячего питания. На отопительный сезон закупили 10 тонн угля за счет средств местного бюджета.

На постоянной основе на территории Первомайского района, по проспекту Жибек Жолу, 413, функционирует муниципальное учреждение «Коломто», рассчитанное на 70 человек. В приюте получают ежедневно одноразовое питание и ночлег от 70 до 100 человек. МУ «Коломто» финансируется за счет средств местного бюджета. Там предоставляют временный ночлег, бесплатное одноразовое питание, медицинский осмотр (флюорография, кровь на РВ и ВИЧ) и первичную санитарную обработку (помывка, дезинфекция ран, смена одежды). Данное учреждение ежегодно предоставляет услуги для 2 тысяч лиц без определенного места жительства.

На территории Ленинского административного района при ОФ «Центр милосердия» работает приют для женщин с детьми, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, рассчитанный на 45 человек. Им предоставляются одноразовое горячее питание, ночлег, медицинская и социально-правовая помощь. На данный момент в центре находится 10 женщин с 12 детьми. Дом поддержки расположен по улице Трудовой, 10. Подробную информацию можно получить по телефону 641109.

В данные приюты могут обращаться лица без определенного места жительства самостоятельно, а также доставляться сотрудниками правоохранительных органов и бригадой скорой помощи.

Если вы увидели бездомных, которым нужна помощь, необходимо звонить на телефон 102 (милиция) или 103 (скорая помощь).