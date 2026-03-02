Между улицей и приютом: трудная реальность воспитанников «Акниета»

Пятилетний мальчишка старательно раскрашивает рисунок цветными карандашами. Он и другие ребята оказались в реабилитационном детском центре «Акниет» в Ленинском районе Бишкека не от хорошей жизни. Через некоторые время малышей, по словам специалистов, заберут родители после решения жизненных трудностей, а вот с 15-16-летними трудновоспитуемыми подростками сложнее. Часть из них окажется в интернатах...

Временная пристань

Центр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создали в 1999 году при поддержке правительств Норвегии и Кыргызстана, а также ПРООН. С 2000-го это место стало временным убежищем для детей от 3 до 18 лет. Рассчитано оно на 70 человек, но сейчас здесь 30 детей. Летом загруженность обычно выше.

На территории учреждения расположено несколько домиков, мастерская, учебный класс, столовая, административный корпус и другие помещения. В центре — большая игровая площадка, есть небольшой фруктовый сад.

«Акниет» принимает беспризорных, детей, оставшихся на улице, и тех, чьи родители не могут о них заботиться. Государство обеспечивает их питанием, одеждой, медицинской и психологической поддержкой. Центр помогает детям адаптироваться к жизни, учиться и развивать необходимые навыки. Ученики ходят в ближайшие школы № 72 и 80, участвуют в творческих кружках, осваивают шитье, кулинарию.

По словам директора центра «Акниет» Жайнагуль Жумабековой, детей направляют к ним через Инспекцию по делам несовершеннолетних (ИДН) и отделы по поддержке семьи и детей (ОПСД) на шесть месяцев. Позже Комиссии по делам детей определяют их дальнейшую судьбу — вернуть в семью или направить в интернат, если мам и пап лишают родительских прав.

Непростая работа

В жилые корпуса детей распределяют по возрасту. За каждым домиком закреплены по два воспитателя, которые меняются через сутки. Так воспитанники постоянно находятся под присмотром.

Кенжегуль Чыныбаева работает в центре «Акниет» воспитателем шесть лет.

«Конечно, сначала приходится сложновато, — признается она. — Я работаю с малышами, многие при поступлении не умеют даже правильно держать ложку или ручку/карандаш, ходить нормально в туалет, не самостоятельные. Постепенно их всему обучаем. В итоге работа с детьми приносит удовольствие».

С подростками сложнее — переходный возраст, отстаивание личных и проверка допустимых границ. По словам специалистов, многие из них хорошо знают свои права, но забывают об обязанностях. Были факты, когда на воспитателей поднимали руку.

Здесь у каждого ребенка далеко непростая судьба. У одних нет родителей, или их лишили родительских прав, у других они в разводе или в миграции, у третьих нет денег содержать детей. Некоторые родители посещают детей в центре по разрешению ОПСД, а некоторые просто отказываются от них.

Жайнагуль Жумабекова подчеркнула, что есть беспроблемные воспитанники, которые на «отлично» учатся в школе, участвуют в олимпиадах и с удовольствием живут в центре.

По штату в учреждении работает психолог и соцработник. Вакансий нет. Зарплата сотрудников в зависимости от количества смен 20-24 тысячи сомов.

Почему сбегают дети?

В декабре 2025 года на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Казыбек Эргешов заявил , что из центра «Акниет» практически ежемесячно убегают подростки.

«Есть жалобы и видеозаписи. Идет дедовщина, старшие обижают младших, персонал унижает и нецензурно ругает детей. Очень жестокое обращение, поэтому дети оттуда и бегут. Плюс учреждению регулярно выделяют спонсорскую помощь, учет которой не ведут. Ситуацию надо взять под контроль», — попросил мэрию нардеп.

Тогда вице-мэр Виктория Мозгачева признала проблему, отметив, что в основном речь о детях в конфликте с законом.

«В столице нужен специализированный центр для таких детей. Предыдущий руководитель учреждения уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей», — сказала она.

После заявлений Казыбека Эргешова милиция организовала проверку, в столичном департаменте социального развития создали комиссию.

Информация о жестоком обращении, по словам директора департамента Айзады Джунусовой, не подтвердилась, жалобы со стороны детей не поступали.

По ее словам, воспитатели стараются находить общий язык с детьми. «Бывают конфликты между самими детьми — например, могут иногда не поделить заколку или ручку, тогда воспитатели беседуют с ними», — заметила она.

Недавно в столичном ГУВД сообщили о шестерых подростках, сбежавших из «Акниета» с 20 января по 19 февраля 2026 года.

Центр — не закрытое учреждение, и покинуть его при желании легко. Тем более дети свободно посещают школу. Но причины побегов, очевидно, быть должны. «Просто так не убегают»; «Наверное, над ними издеваются», «А может, дети голодают» — эти и другие варианты озвучили пользователи соцсетей.

Жайнагуль Жумабекова в интервью 24.kg опровергла такие причины, но признала: побеги детей — «глобальная проблема для центра».

«У нас хорошие условия, тепло, пятиразовое питание, кружки... Но не всем детям это нравится — некоторые привыкли жить на улице и периодически сбегают и из нашего центра, и из родительского дома. Допустим, воспитанника нашли и вернули в центр, а завтра он снова бежит. От некоторых детей отказываются родители, откровенно говорят, что нет условий содержать их. Конечно, дети обижаются. Кто-то курит и пьет спиртное, ворует. В этом есть и вина родителей», — сказала она.

По ее словам, у каждого из подростков есть свое место, куда они обычно уходят — компьютерный клуб, Вечный огонь на площади Победы и так далее. Сотрудники ИДН примерно знают, где их искать. Деньги на перекус сбежавшие воспитанники центра просят у прохожих или воруют.

По словам специалистов, дети знают, что наказания за побег не будет, поэтому и пользуются этим. Некоторые из ребят возвращаются через несколько дней — в отличие от улицы в центре тепло и всегда накормят.

«У нас часто профилактические работы с ИДН, МВД, ГУВД, работает психолог, особенно с трудными детьми. На каждого заводится карточка при поступлении, ежемесячно анализируем, как изменилось поведение. За полгода дети хорошо адаптируются, становятся более открытыми, свободно говорят, играют с другими ребятами. Некоторые ребята попадают к нам повторно. Хотя главная наша цель, конечно, — воссоединение родителей с детьми», — подчеркнула Жайнагуль Жумабекова.

Повышать зарплату и менять отношение

Директор общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев считает, что просто так дети сбегать не будут.

«Да, нужно понимать, что это дети в трудной жизненной ситуации, из социально уязвимых слоев населения. Кто-то бродяжничает, гуляет, ведет аморальный образ жизни по примеру родителей. Хотят гулять, попрошайничать, бродяжничать. Они не привыкли к дисциплине и порядку, — сказал он 24.kg. — Но важны и другие факторы, в том числе отношение педагогов и воспитателей, дедовщина и так далее».

Игорь Беляев отметил, что в некоторых случаях сколько бы ты ни помогал человеку, он не хочет менять жизнь.

Однако он верит, что практически к любому ребенку можно найти подход, если относиться к нему с добром и вовремя помочь.

«Главное — работать и общаться с детьми, интересоваться, все ли у них хорошо. Ну, и анализировать причины, чтобы в будущем дети не сбегали, тем более группой», — заметил он.

Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова считает, что на ситуации в муниципальных кризисных центрах, центрах помощи детям, пострадавшим от насилия, приютах для беспризорных и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сказывается небольшая зарплата сотрудников.

По ее словам, зарплаты психологов, юристов и специалистов по социальной работе — около 15 тысяч сомов на руки. По законодательству, такой уровень оплаты относится к категории низкооплачиваемого труда. При этом средняя зарплата по стране составляет около 45 тысяч сомов.

Низкий уровень оплаты труда приводит к острой нехватке кадров и высокой текучести персонала.

«Последствия мы видим уже сегодня: один воспитатель вынужден работать с десятками детей; сотрудники перегружены; качество услуг объективно страдает. Недавний случай побега группы детей из городского приюта — тревожный сигнал. Подобные ситуации напрямую связаны с кадровым дефицитом и невозможностью обеспечить должный уровень внимания и сопровождения. Повышение зарплат сотрудников социальных учреждений — это не просто вопрос социальной справедливости, а безопасности детей, профилактики насилия и устойчивого развития общества», — подчеркнула она.