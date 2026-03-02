Между улицей и приютом: трудная реальность воспитанников «Акниета»

Пятилетний мальчишка старательно раскрашивает рисунок цветными карандашами. Он и другие ребята оказались в реабилитационном детском центре «Акниет» в Ленинском районе Бишкека не от хорошей жизни. Через некоторые время малышей, по словам специалистов, заберут родители после решения жизненных трудностей, а вот с 15-16-летними трудновоспитуемыми подростками сложнее. Часть из них окажется в интернатах...
Временная пристаньЦентр для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, создали в 1999 году при поддержке правительств Норвегии и Кыргызстана, а также ПРООН. С 2000-го это место стало временным убежищем для детей от 3 до 18 лет. Рассчитано оно на 70 человек, но сейчас здесь 30 детей. Летом загруженность обычно выше.
На территории учреждения расположено несколько домиков, мастерская, учебный класс, столовая, административный корпус и другие помещения. В центре — большая игровая площадка, есть небольшой фруктовый сад.
По словам директора центра «Акниет» Жайнагуль Жумабековой, детей направляют к ним через Инспекцию по делам несовершеннолетних (ИДН) и отделы по поддержке семьи и детей (ОПСД) на шесть месяцев. Позже Комиссии по делам детей определяют их дальнейшую судьбу — вернуть в семью или направить в интернат, если мам и пап лишают родительских прав.
Непростая работаВ жилые корпуса детей распределяют по возрасту. За каждым домиком закреплены по два воспитателя, которые меняются через сутки. Так воспитанники постоянно находятся под присмотром.
Кенжегуль Чыныбаева работает в центре «Акниет» воспитателем шесть лет.
«Конечно, сначала приходится сложновато, — признается она. — Я работаю с малышами, многие при поступлении не умеют даже правильно держать ложку или ручку/карандаш, ходить нормально в туалет, не самостоятельные. Постепенно их всему обучаем. В итоге работа с детьми приносит удовольствие».
Здесь у каждого ребенка далеко непростая судьба. У одних нет родителей, или их лишили родительских прав, у других они в разводе или в миграции, у третьих нет денег содержать детей. Некоторые родители посещают детей в центре по разрешению ОПСД, а некоторые просто отказываются от них.
Жайнагуль Жумабекова подчеркнула, что есть беспроблемные воспитанники, которые на «отлично» учатся в школе, участвуют в олимпиадах и с удовольствием живут в центре.
По штату в учреждении работает психолог и соцработник. Вакансий нет. Зарплата сотрудников в зависимости от количества смен 20-24 тысячи сомов.
Почему сбегают дети?В декабре 2025 года на сессии Бишкекского городского кенеша депутат Казыбек Эргешов заявил, что из центра «Акниет» практически ежемесячно убегают подростки.
«Есть жалобы и видеозаписи. Идет дедовщина, старшие обижают младших, персонал унижает и нецензурно ругает детей. Очень жестокое обращение, поэтому дети оттуда и бегут. Плюс учреждению регулярно выделяют спонсорскую помощь, учет которой не ведут. Ситуацию надо взять под контроль», — попросил мэрию нардеп.
Тогда вице-мэр Виктория Мозгачева признала проблему, отметив, что в основном речь о детях в конфликте с законом.
«В столице нужен специализированный центр для таких детей. Предыдущий руководитель учреждения уволен за ненадлежащее исполнение обязанностей», — сказала она.
После заявлений Казыбека Эргешова милиция организовала проверку, в столичном департаменте социального развития создали комиссию.
Информация о жестоком обращении, по словам директора департамента Айзады Джунусовой, не подтвердилась, жалобы со стороны детей не поступали.
По ее словам, воспитатели стараются находить общий язык с детьми. «Бывают конфликты между самими детьми — например, могут иногда не поделить заколку или ручку, тогда воспитатели беседуют с ними», — заметила она.
Недавно в столичном ГУВД сообщили о шестерых подростках, сбежавших из «Акниета» с 20 января по 19 февраля 2026 года.
Центр — не закрытое учреждение, и покинуть его при желании легко. Тем более дети свободно посещают школу. Но причины побегов, очевидно, быть должны. «Просто так не убегают»; «Наверное, над ними издеваются», «А может, дети голодают» — эти и другие варианты озвучили пользователи соцсетей.
Жайнагуль Жумабекова в интервью 24.kg опровергла такие причины, но признала: побеги детей — «глобальная проблема для центра».
«У нас хорошие условия, тепло, пятиразовое питание, кружки... Но не всем детям это нравится — некоторые привыкли жить на улице и периодически сбегают и из нашего центра, и из родительского дома. Допустим, воспитанника нашли и вернули в центр, а завтра он снова бежит. От некоторых детей отказываются родители, откровенно говорят, что нет условий содержать их. Конечно, дети обижаются. Кто-то курит и пьет спиртное, ворует. В этом есть и вина родителей», — сказала она.
По ее словам, у каждого из подростков есть свое место, куда они обычно уходят — компьютерный клуб, Вечный огонь на площади Победы и так далее. Сотрудники ИДН примерно знают, где их искать. Деньги на перекус сбежавшие воспитанники центра просят у прохожих или воруют.
По словам специалистов, дети знают, что наказания за побег не будет, поэтому и пользуются этим. Некоторые из ребят возвращаются через несколько дней — в отличие от улицы в центре тепло и всегда накормят.
«У нас часто профилактические работы с ИДН, МВД, ГУВД, работает психолог, особенно с трудными детьми. На каждого заводится карточка при поступлении, ежемесячно анализируем, как изменилось поведение. За полгода дети хорошо адаптируются, становятся более открытыми, свободно говорят, играют с другими ребятами. Некоторые ребята попадают к нам повторно. Хотя главная наша цель, конечно, — воссоединение родителей с детьми», — подчеркнула Жайнагуль Жумабекова.
Повышать зарплату и менять отношениеДиректор общественного фонда «Прав защиты детей-сирот» Игорь Беляев считает, что просто так дети сбегать не будут.
«Да, нужно понимать, что это дети в трудной жизненной ситуации, из социально уязвимых слоев населения. Кто-то бродяжничает, гуляет, ведет аморальный образ жизни по примеру родителей. Хотят гулять, попрошайничать, бродяжничать. Они не привыкли к дисциплине и порядку, — сказал он 24.kg. — Но важны и другие факторы, в том числе отношение педагогов и воспитателей, дедовщина и так далее».
Игорь Беляев отметил, что в некоторых случаях сколько бы ты ни помогал человеку, он не хочет менять жизнь.
Однако он верит, что практически к любому ребенку можно найти подход, если относиться к нему с добром и вовремя помочь.
«Главное — работать и общаться с детьми, интересоваться, все ли у них хорошо. Ну, и анализировать причины, чтобы в будущем дети не сбегали, тем более группой», — заметил он.
Глава общественного фонда «Лига защитников прав ребенка» Назгуль Турдубекова считает, что на ситуации в муниципальных кризисных центрах, центрах помощи детям, пострадавшим от насилия, приютах для беспризорных и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, сказывается небольшая зарплата сотрудников.
По ее словам, зарплаты психологов, юристов и специалистов по социальной работе — около 15 тысяч сомов на руки. По законодательству, такой уровень оплаты относится к категории низкооплачиваемого труда. При этом средняя зарплата по стране составляет около 45 тысяч сомов.
«Последствия мы видим уже сегодня: один воспитатель вынужден работать с десятками детей; сотрудники перегружены; качество услуг объективно страдает. Недавний случай побега группы детей из городского приюта — тревожный сигнал. Подобные ситуации напрямую связаны с кадровым дефицитом и невозможностью обеспечить должный уровень внимания и сопровождения. Повышение зарплат сотрудников социальных учреждений — это не просто вопрос социальной справедливости, а безопасности детей, профилактики насилия и устойчивого развития общества», — подчеркнула она.