10:59
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Общество

Число граждан КР, находящихся в РФ с нарушениями, снизилось на 5 тысяч

В российском реестре контролируемых лиц на сегодняшний день находятся около 86 тысяч граждан Кыргызстана. МИД КР отмечает, что за последнее время численность тех, у кого есть нарушения миграционного законодательства РФ, снизилась более чем на 5 тысяч человек.

Уточняется, что 14,5 тысячи кыргызстанцев урегулировали свой статус, обратившись в компетентные органы, а более 84 тысяч человек выехали из страны.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщало, что в 2025 году из реестра контролируемых лиц России исключено 98 тысяч 670 граждан Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343196/
просмотров: 164
Версия для печати
Материалы по теме
Из реестра контролируемых лиц РФ исключено 98 тысяч 670 кыргызстанцев — МИД
Сегодня последний день легализации мигрантов в России, напомнили в МВД РФ
В США волонтерам и гуманитарным фондам запретили помогать нелегальным мигрантам
Дональд Трамп предложил пяти странам Африки принимать депортированных мигрантов
Цифровой реестр отходов намерено создать Минприроды
Высылать будут не всех. Трамп смягчил свою позицию к некоторым группам мигрантов
Минэкономики предлагает пересмотреть реестр разрешительных документов
Суд в США разрешил Дональду Трампу депортировать мигрантов в третьи страны
Кыргызстанцы, вышедшие из реестра контролируемых лиц в РФ, не могут найти работу
Число нелегальных мигрантов в США сократилось почти на миллион
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
10:59
В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президе...
10:53
Государству возвращен стратегический объект на реке Аспаре
10:52
«Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
10:48
Попытка госпереворота. Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы
10:41
Более 35 тысяч случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Кыргызстане