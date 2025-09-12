Число граждан КР, находящихся в РФ с нарушениями, снизилось на 5 тысяч

В российском реестре контролируемых лиц на сегодняшний день находятся около 86 тысяч граждан Кыргызстана. МИД КР отмечает, что за последнее время численность тех, у кого есть нарушения миграционного законодательства РФ, снизилась более чем на 5 тысяч человек.

Уточняется, что 14,5 тысячи кыргызстанцев урегулировали свой статус, обратившись в компетентные органы, а более 84 тысяч человек выехали из страны.

Ранее внешнеполитическое ведомство сообщало, что в 2025 году из реестра контролируемых лиц России исключено 98 тысяч 670 граждан Кыргызстана.