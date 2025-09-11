09:56
Общество

Из реестра контролируемых лиц РФ исключено 98 тысяч 670 кыргызстанцев — МИД

В 2025 году из реестра контролируемых лиц России исключено 98 тысяч 670 граждан Кыргызстана. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Напомним, 10 сентября истек срок урегулирования правового статуса иностранцев, незаконно пребывающих на территории Российской Федерации.

Отмечается, что совместно с загранучреждениями КР в РФ ведомство провело масштабную информационно-разъяснительную работу с использованием всех доступных официальных каналов и интернет-ресурсов, направленную на содействие в урегулировании правового положения кыргызстанцев.

По информации российской стороны, в реестре контролируемых лиц на начало сентября числятся 85 тысяч 962 гражданина КР. Пиковый показатель в июне составлял около 113 тысяч человек.

С 11 сентября иностранцы, не урегулировавшие статус и незаконно пребывающие на территории России, подлежат выдворению с последующим наложением запрета на въезд.
