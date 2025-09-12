«Рубеж-2025». Контингенты войск стран ОДКБ направляются в Кыргызстан на учения

Участники командно-штабных учений с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2025» совершают перегруппировку в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

По ее данным, контингенты войск Коллективных сил Организации направляются из Казахстана, Российской Федерации и Таджикистана в районы проведения учения в соответствии с планом.

На территории учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» и в акватории озера Иссык-Куль будут проведены командно-штабные учения «Рубеж-2025», нацеленные на отработку вопросов подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ, говорится в сообщении.

Эти учения плановые и не направлены против третьих стран. Их цель — совершенствование слаженности органов управление и войск. Они помогут поддерживать готовность формирований, сил и средств для выполнения задач в интересах обеспечения коллективной безопасности.