10:59
USD 87.45
EUR 102.25
RUB 1.03
Общество

«Рубеж-2025». Контингенты войск стран ОДКБ направляются в Кыргызстан на учения

Участники командно-штабных учений с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центрально-Азиатского региона «Рубеж-2025» совершают перегруппировку в Кыргызстан. Об этом сообщает пресс-служба ОДКБ.

По ее данным, контингенты войск Коллективных сил Организации направляются из Казахстана, Российской Федерации и Таджикистана в районы проведения учения в соответствии с планом.

На территории учебно-тренировочного центра «Эдельвейс» и в акватории озера Иссык-Куль будут проведены командно-штабные учения «Рубеж-2025», нацеленные на отработку вопросов подготовки и ведения боевых действий по уничтожению незаконных вооруженных формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ, говорится в сообщении.

Эти учения плановые и не направлены против третьих стран. Их цель — совершенствование слаженности органов управление и войск. Они помогут поддерживать готовность формирований, сил и средств для выполнения задач в интересах обеспечения коллективной безопасности.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/343179/
просмотров: 728
Версия для печати
Материалы по теме
Взрывы, стрельба и отражение атаки противника: на юге Кыргызстана прошли учения
«Взаимодействие-2025». Военные из КР победили страны ОДКБ в перетягивании каната
Для безопасности. Совместные военные учения проведут Казахстан и Узбекистан
Главные наркологи стран ОДКБ обменялись статистикой по заболеваемости
Вопросы незаконной миграции обсудили в Чолпон-Ате страны, входящие в ОДКБ
Кыргызстанские военные отправились на учения ОДКБ «Взаимодействие-2025»
Боевая и беспилотная авиация. В Кыргызстане пройдут учения ОДКБ «Рубеж 2025»
Курсы по военной безопасности и учения «Север-2025» пройдут в Нарынской области
Кыргызстан ратифицировал протокол об ускорении переброски войск ОДКБ
Кыргызстан предлагает проводить форум ОДКБ по кибербезопасности ежегодно
Популярные новости
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Притон в&nbsp;квартирах. Жильцы дома на&nbsp;Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать Притон в квартирах. Жильцы дома на Суюмбаева просят прокуратуру отреагировать
Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и&nbsp;какие налоги платить Индивидуальный предприниматель. Как оформить статус и какие налоги платить
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; стал главным проводником лизинга в&nbsp;Кыргызстане «Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
Bushido трейдер-симулятор: отзывы и&nbsp;разбор мнений в&nbsp;Telegram-каналах о&nbsp;&laquo;Бушидо&raquo; Bushido трейдер-симулятор: отзывы и разбор мнений в Telegram-каналах о «Бушидо»
Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию &laquo;Ноль на&nbsp;миллион&raquo; Отличная новость для предпринимателей: MKassa продлевает акцию «Ноль на миллион»
Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек Социология против хаоса: как наука может изменить Бишкек
12 сентября, пятница
10:59
В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президенты В Беларуси из тюрьмы освободили экс-кандидата в президе...
10:53
Государству возвращен стратегический объект на реке Аспаре
10:52
«Айыл Банк» стал главным проводником лизинга в Кыргызстане
10:48
Попытка госпереворота. Экс-президент Бразилии приговорен к 27 годам тюрьмы
10:41
Более 35 тысяч случаев онкологических заболеваний зарегистрировано в Кыргызстане