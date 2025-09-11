В Бишкеке 2 октября пройдет ярмарка вакансий и профессий

В Бишкеке в Национальном музее искусств имени Гапара Айтиева 2 октября пройдет ярмарка вакансий и профессий. Об этом заявлено сегодня в эфире «Биринчи радио».

Приглашено более 100 работодателей. В рамках ярмарки пройдут профориентационные мероприятия, куда приглашаются школьники и студенты.

Главный специалист Министерства труда, социального обеспечения и миграции Гульзада Акунова отметила, что ведомство проводит активную работу по содействию занятости населения. По всей республике открыты соответствующие службы, где граждане могут получать бесплатные услуги по профориентации, повышению квалификации, консультации по вопросам предпринимательской деятельности и так далее. В качестве поддержки граждан выплачивается пособие по безработице и временной нетрудоспособности.

Дважды в год — весной и осенью — проводятся ярмарки вакансии для соискателей.

Гульзада Акунова добавила, что, по данным Нацстаткомитета, на 1 августа 2025 года в службы содействия занятости обратилось 44 тысячи безработных.

По ее словам, также проводится работа по преодолению бедности и созданию дополнительных рабочих мест. Более трех лет в стране реализуется программа «Социальный контракт» для малообеспеченных. Размер социальной помощи составляет 150 тысяч сомов. В 2025-м 13 тысяч 333 семьи получили возможность участвовать в этой программе.

Мониторинг показал: уже появились первые 5 миллионеров среди участников программы.

«Кроме того, с 2024 года проводился пилотный проект «Молодежная стажировка» для граждан в возрасте от 16 до 35 лет. Цель — получение первоначального опыта, повышение квалификации и дальнейшее трудоустройство. Охвачено 3 тысячи молодых граждан, в настоящее время из них трудоустроено более 2 тысяч. По решению кабмина пилот будет продолжен до 2027 года. Молодые люди проходят стажировки в системе здравоохранения, ветеринарии, банковском секторе и так далее», — добавила Гульзада Акунова.