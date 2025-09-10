В Бишкеке в 2025 году трудоустроено более 4 тысяч человек через службы занятости

Согласно данным служб содействия занятости Бишкека, за январь — август 2025 года предприятия и организации заявили 9 тысяч 40 свободных вакансий, из которых 6 тысяч 442 — рабочие места. Об этом сообщает Минтруда.

По его сведениям, на 1 сентября в базе вакансий оставалось 4 тысячи 263 свободных места, включая 2 тысячи 924 рабочих.

Наиболее востребованные профессии на рынке труда: преподаватель, врач, водитель, швея, продавец, курьер, официант.

За восемь месяцев число граждан, обратившихся в службы занятости в поисках работы, составило 11 тысяч 251 человек. Из них 3 тысячи 927 зарегистрированы как ищущие работу, а 7 тысяч 324 получили консультации по вопросам трудового законодательства, профессионального обучения и переобучения, выбора профессии и перемены места работы.

При содействии служб занятости трудоустроено 2 тысячи 915 безработных, а после окончания обучения на рабочие места устроились еще 1 тысяча 129 человек.

Одним из приоритетов работы служб является активное содействие трудоустройству безработных через:

профессиональное обучение и переобучение (1 тысяча 433 человека направлены на обучение);

оплачиваемые общественные работы (825 человек);

предпринимательскую деятельность на основе социального контракта;

молодежные стажировки.

Также за отчетный период прошло профессиональное тестирование 5 тысяч 11 выпускников 9-х классов из 57 школ Бишкека.

Кол-центр 1221 при центре трудоустройства граждан за рубежом, переданный с мая 2025 года в БГУСЗ, обработал 263 звонка по вопросам занятости.