Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает работу по устранению деформаций и неровностей на дорожном покрытии методом карточного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Сейчас готовятся к укладке асфальта на пересечении улиц Ахунбаева и Муромской.
Ранее аналогичные работы выполнили на следующих участках:
- улицы Сухэ-Батора — 7 Апреля;
- улица Токомбаева — пересечение с улицей Байтика Баатыра;
- улица Масалиева — проспект Чингиза Айтматова;
- улицы Калинина — Кольбаева;
- улицы Салиевой — Лермонтова.
Отмечается, что все деформированные участки, образовавшиеся на дорогах города, отремонтируют. Уже составлен график, в соответствии с которым работы по карточному ремонту ведутся непрерывно.