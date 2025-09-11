Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает работу по устранению деформаций и неровностей на дорожном покрытии методом карточного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сейчас готовятся к укладке асфальта на пересечении улиц Ахунбаева и Муромской.

Ранее аналогичные работы выполнили на следующих участках:

улицы Сухэ-Батора — 7 Апреля;

улица Токомбаева — пересечение с улицей Байтика Баатыра;

улица Масалиева — проспект Чингиза Айтматова ;

; улицы Калинина — Кольбаева;

улицы Салиевой — Лермонтова.

Отмечается, что все деформированные участки, образовавшиеся на дорогах города, отремонтируют. Уже составлен график, в соответствии с которым работы по карточному ремонту ведутся непрерывно.