Общество
Сюжет: Ремонт дорог в Кыргызстане

Все деформированные участки на дорогах отремонтируют — мэрия Бишкека

Фото пресс-службы мэрии

Муниципальное предприятие «Бишкекасфальтсервис» продолжает работу по устранению деформаций и неровностей на дорожном покрытии методом карточного ремонта. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.

Сейчас готовятся к укладке асфальта на пересечении улиц Ахунбаева и Муромской.

Ранее аналогичные работы выполнили на следующих участках:

  • улицы Сухэ-Батора — 7 Апреля;
  • улица Токомбаева — пересечение с улицей Байтика Баатыра;
  • улица Масалиева — проспект Чингиза Айтматова;
  • улицы Калинина — Кольбаева;
  • улицы Салиевой — Лермонтова.

Отмечается, что все деформированные участки, образовавшиеся на дорогах города, отремонтируют. Уже составлен график, в соответствии с которым работы по карточному ремонту ведутся непрерывно.
