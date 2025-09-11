Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, мультфильм о приключениях домашних питомцев и аниме.

1 «Байбиче» (комедия) (комедия)

35-летний Айдар, несмотря на протесты родителей, женится на своей учительнице, которая старше на 20 лет. Но их семейная идиллия рушится, когда возвращается ее муж, уехавший 20 лет назад на заработки за границу. Оказалось, все это время он сидел в тюрьме и теперь хочет вернуть свою жену.

2 «Ифрит 2» (ужасы) (ужасы)

Однажды к джинологу Сейиту приходят две девушки, охваченные страхом и отчаянием. Они умоляют спасти их подругу Аяну, которая уже больше месяца мучается от неизвестного зла. Она не спит, не ест и ведет себя так, будто находится под властью нечистой силы. Сейит принимает просьбу, полагая, что это обычный случай. Но, погружаясь в историю Аяны, он раскрывает ее мрачную тайну.

3 «Зверопоезд» (мультфильм) «Зверопоезд» (мультфильм)

Оказавшиеся в ловушке на мчащемся поезде домашние питомцы должны сорвать планы мстительного барсука Ганса. Пушистые заложники могут рассчитывать лишь на Сокола — хитрого и изобретательного енота, готового на все, чтобы их спасти.

4 «Сомния: Обитель кошмаров» (ужасы)

Джемма устраивается на работу в компанию, проводящую эксперимент под названием «Сомния». Людей погружают в состояние сна, лишая страхов и делая счастливыми. Ей нужно следить за состоянием спящих, единственное правило — не заснуть самой. Иначе самые ужасные кошмары пациентов могут стать ее реальностью.

5 «Третья лишняя» (драма) «Третья лишняя» (драма)

После одного страстного вечера Коннор никак не может смириться с тем, что они с Оливией просто друзья. Чтобы вызвать ее ревность и пробудить ответные чувства, он начинает ухаживать за Дженни. Романтическая фантазия на троих неожиданно для всех заканчивается двумя беременностями.

6 «Дракула» (ужасы) «Дракула» (ужасы)

Принц Влад II, граф Дракула, живет ради любви к жене, принцессе Елизавете. Вернувшись с победоносной войны, которую он вел во имя церкви, принц узнает о смерти Елизаветы. Убитый горем, он гневается на бога, который отнял у него самое дорогое, а, узнав, что его возлюбленная может возродиться, он отрекается от всего и обрекает себя на бессмертие. Спустя 400 лет ожидания Дракула вновь встречает свою любовь в облике юной Мины.

7 «Сорвать куш в Сен-Тропе» (комедия) «Сорвать куш в Сен-Тропе» (комедия)

Двое приятелей работают на роскошной яхте в самом сердце Сен-Тропе. Они ведут гламурную жизнь, выдавая себя за владельцев яхты. Их беззаботные будни нарушает Хлоя, которую собственник-олигарх присылает для продажи судна принцам с Ближнего Востока. И тут им приходит в голову гениальный план — подговорить своих дружков из Парижа выдать себя за тех самых восточных принцев и оттянуться по полной на выходных, чтобы сорвать сделку.

8 «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость» (аниме) «Истребитель демонов: Kimetsu No Yaiba Бесконечная крепость» (аниме)

Демоны убили всех родных Тандзиро Камадо и обратили его младшую сестру Нэдзуко в демона. Юноша вступил в Корпус истребителей демонов. Пока бойцы тренируются и готовятся к предстоящей схватке с демонами, в поместье главы Корпуса появляется Мудзан Кибуцудзи, прародитель всех демонов и убийца семьи Тандзиро. Истребители спешат лидеру на помощь, но оказываются перенесены Мудзаном Кибуцудзи в Замок бесконечности, крепость демонов.