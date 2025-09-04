Премьерный четверг. Какие фильмы сегодня вышли в прокат в Бишкеке

Каждую неделю по четвергам в кинотеатрах Бишкека в прокат выходит несколько новых фильмов.

С сегодняшнего дня можно посмотреть две кыргызские ленты, российскую комедию и южнокорейский боевик.

1 «Дөөпараз» (комедия) «Дөөпараз» (комедия)

Дөөпараз — молодой человек с юга страны, простой и чистосердечный. Его мечта — не слава и не богатство, а любовь и крепкая семья. Судьба сводит его с Мээрим — девушкой из состоятельной семьи. Их разделяют разные миры, но любовь помогает герою найти свое счастье.

2 «Кара, кызыл, сары» (драма) «Кара, кызыл, сары» (драма)

Картина рассказывает о судьбе ковровщицы Турдугул, женщины с богатым внутренним миром. Через свое ремесло — ткачество традиционных ковров — она отражает пожелания, гармонию (или разлад), характер и уклад жизни семьи, для которой он соткан — как зеркало, где отражается их судьба. Фильм поднимает темы любви, моральной ответственности в семье, а также отражает проблемы миграции и жизнь в приграничных районах.

3 «Колбаса» (комедия) (комедия)

Молодой избалованный мажор Глеб, сын олигарха Ивана Копытова, отправляется в деревню для оптимизации бизнес-процессов на «умирающем» колбасном заводе. Глеб стремится доказать своему отцу, что он способен быть эффективным топ-менеджером. Однако жители деревни во главе с директором завода Федором Грудинкиным объявляют ему настоящую войну.

4 «Токсичный мститель» (ужасы) «Токсичный мститель» (ужасы)

Когда уборщик-неудачник Уинстон Гус падает в чан с токсичными отходами, он мутирует в героя нового типа: Токсичного мстителя. На глазах у обезумевшей толпы Токсик превращается из изгоя в спасителя. Он сражается с безжалостными корпоративными крысами и коррумпированными чиновниками, которые угрожают его сыну, друзьям и обществу.

5 «Эддингтон» (драма) «Эддингтон» (драма)

Май 2020 года, в США набирает обороты пандемия. В тихом провинциальном Эддингтоне, где объявлен карантин и введен масочный режим, назревает противостояние между шерифом округа Севилья Джо Кроссом и мэром города Тэдом Гарсией, который планирует переизбираться и задумывает грандиозный проект — возведение масштабного центра по обработке данных на базе искусственного интеллекта.

6 «Заклятие 4: Последний обряд» (ужасы) (ужасы)

Исследователи паранормальных явлений Эд и Лоррейн Уоррен берутся за самый тревожный случай в своей практике. Семья переезжает в новый дом своей мечты, но вскоре их жилище начинает проявлять признаки демонической активности, превращая жизнь в кошмар.

7 «Астрал. Поместье ужаса» (ужасы) «Астрал. Поместье ужаса» (ужасы)

Мариана с мужем решает отреставрировать давно заброшенное родовое поместье. Каждую ночь она слышит детские голоса, которые обещают ей вернуть умершего сына. Женщина пытается раскрыть тайну поместья и живших там кузин, чтобы еще раз связаться с сыном. Но у призраков поместья свои планы на души новоприбывших гостей.

8 «Всеведущий читатель» (боевик) «Всеведущий читатель» (боевик)

Офисный сотрудник Ким Док-ча внезапно обнаруживает, что мир становится таким же, как и в его любимом произведении о конце света. Он единственный, кто успел его прочитать и знает финал.