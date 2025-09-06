Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе

На следующей неделе (8 — 14 сентября) сразу несколько премьер триллеров. Самый заметный с звездной актрисой Робин Райт. Много продолжений драматических сериалов. Есть мультфильм и детское фэнтези.

1 «Девушка моего сына», триллер, премьера (10 сентября) «Девушка моего сына», триллер, премьера (10 сентября)

В этой истории женщина по имени Лора достигла карьерных высот и нашла личное счастье: у нее крепкий брак с обеспеченным и заботливым мужем, а их сын Дэниэл уже вырос. Однако спокойствию Лоры приходит конец, когда Дэниэл встречает Черри — девушку, которая кажется Лоре подозрительной и вызывает у нее сильную тревогу. В роли матери известная Робин Райт («Форест Гамп», «Чудо-Женщина», «Бегущий по лезвию 2049», «Карточный домик»).

2 «Полярная звезда», триллер, премьера (10 сентября)

Бывший дипломат раскрывает заговор, угрожающий стабильности Корейского полуострова.

3 «Убийства в одном здании», криминал, пятый сезон (9 сентября)

Детективный сериал, созданием которого занимается онлайн-платформа Hulu. События шоу разворачиваются вокруг трех жителей манхэттенской многоэтажки. Все трое просто без ума от различных криминальных рассказов. В один прекрасный день у соседей появляется возможность проявить своего внутреннего Шерлока — в их доме происходит загадочное убийство. По ходу развития событий главные герои объединяются и решают самостоятельно найти виновника ужасающего преступления.

4 Breslau, криминальная драма, премьера (12 сентября)

Действие драмы происходит в Бреслау в 1936 году. В ней рассказывается история комиссара полиции Франца Подольского, который расследует жестокое убийство. В преддверии Олимпийских игр давление на поимку убийцы становится огромным.

5 «Красота в темных тонах», драма, второй сезон (11 сентября)

Жизнь стриптизерши меняется, когда судьба сводит ее с богатой неблагополучной семьей, стоящей за косметическим гигантом — и за изощренной схемой торговли людьми.

6 «Бахар. По имени Весна», драма, третий сезон (10 сентября)

В центре событий оказывается привлекательная женщина средних лет по имени Бахар. Несколько лет назад она получила медицинское образование, но квалифицированным врачом так и не стала. Главная героиня вышла замуж и предпочла роль домохозяйки. Ее муж Тимур благодаря помощи супруги добился больших успехов в области медицины и стал главой престижной клиники. Жизнь Бахар изменилась, когда она узнала о серьезной болезни. Героиня рассчитывала на поддержку своей семьи, но ее надежды оказались напрасными.

7 «Школа медсестер», драма, седьмой сезон (14 сентября)

Глубокая и пронзительная драматическая история о тяжелых буднях медперсонала. События происходят в датской клинике 1950-х годов. Вторая мировая война изменила правила в медицинском учреждении, и отныне на место медсестер берут мужчин. Эрик и Анна стали работать по новой системе в первых рядах. Суровая дисциплина, отжившая свой век иерархия и сложные романтические отношения — только часть того, что ждет героев на их пути, где от каждого решения зависит чья-нибудь жизнь.

8 «Док», драма, второй сезон (14 сентября)

Доктор Эми Ларсен теряет память после автомобильной аварии. Она не помнит последние 8 лет своей жизни: ни пациентов, ни коллег, ни развода с мужем, ни взросления дочери. Эми возвращается к медицинской практике, но вынуждена опять стать интерном.

9 «Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс», фэнтези, второй сезон (12 сентября)

Взрослый Джастин Руссо решил вести обычную, смертную жизнь вместе со своей семьей — Джадой, Романом и Майло. Когда сестра Джастина Алекс приводит в его дом Билли в поисках помощи, Джастин понимает, что ему придется вспомнить о своих магических способностях, чтобы наставлять волшебника-стажера, одновременно выполняя свои повседневные обязанности и защищая будущее Мира Волшебников.

10 «Барсукот. Очень зверский детектив», мультфильм, второй сезон (11 сентября) «Барсукот. Очень зверский детектив», мультфильм, второй сезон (11 сентября)

В уютном и благополучном Дальнем Лесу хищничество запрещено законом, за соблюдением порядка строго следит полиция. Всеобщую гармонию нарушает зверское преступление: неизвестный коварно употребил в пищу Зайца. За дело берется опытный следователь Барсук-старший и его юный талантливый напарник Барсукот.

11 «По дороге с Норманом Ридусом», документальный, седьмой сезон (14 сентября) «По дороге с Норманом Ридусом», документальный, седьмой сезон (14 сентября)

Американский многосерийный реалити-проект «По дороге с Норманом Ридусом» — это авторское шоу о путешествиях на мотоцикле. В центре событий оказывается Норман Ридус, который исполняет роль самого себя. Вместе со своими знаменитыми гостями звезда совершает семидневное путешествие в новый городок на карте Соединенных Штатов Америки. В любую точку они отправляются на мотоцикле, изучая байкерскую культуру и места, которые пользуются популярностью среди мотоциклистов. Кстати, если, кто не знает, — Норман Ридус стал известным благодаря франшизе «Ходячие мертвецы». И даже стал главным героем отдельного спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», третий сезон которого вышел на прошлой неделе.

