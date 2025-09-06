12:31
USD 87.45
EUR 102.17
RUB 1.07
Общество

Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе

Фото из интернета. Постер сериала «Девушка моего сына»

На следующей неделе (8 — 14 сентября) сразу несколько премьер триллеров. Самый заметный с звездной актрисой Робин Райт. Много продолжений драматических сериалов. Есть мультфильм и детское фэнтези.

1
«Девушка моего сына», триллер, премьера (10 сентября)

В этой истории женщина по имени Лора достигла карьерных высот и нашла личное счастье: у нее крепкий брак с обеспеченным и заботливым мужем, а их сын Дэниэл уже вырос. Однако спокойствию Лоры приходит конец, когда Дэниэл встречает Черри — девушку, которая кажется Лоре подозрительной и вызывает у нее сильную тревогу. В роли матери известная Робин Райт («Форест Гамп», «Чудо-Женщина», «Бегущий по лезвию 2049», «Карточный домик»).

2
«Полярная звезда», триллер, премьера (10 сентября)

Бывший дипломат раскрывает заговор, угрожающий стабильности Корейского полуострова.

3
«Убийства в одном здании», криминал, пятый сезон (9 сентября)

Детективный сериал, созданием которого занимается онлайн-платформа Hulu. События шоу разворачиваются вокруг трех жителей манхэттенской многоэтажки. Все трое просто без ума от различных криминальных рассказов. В один прекрасный день у соседей появляется возможность проявить своего внутреннего Шерлока — в их доме происходит загадочное убийство. По ходу развития событий главные герои объединяются и решают самостоятельно найти виновника ужасающего преступления.

4
Breslau, криминальная драма, премьера (12 сентября)

Действие драмы происходит в Бреслау в 1936 году. В ней рассказывается история комиссара полиции Франца Подольского, который расследует жестокое убийство. В преддверии Олимпийских игр давление на поимку убийцы становится огромным.

5
«Красота в темных тонах», драма, второй сезон (11 сентября)

Жизнь стриптизерши меняется, когда судьба сводит ее с богатой неблагополучной семьей, стоящей за косметическим гигантом — и за изощренной схемой торговли людьми.

6
«Бахар. По имени Весна», драма, третий сезон (10 сентября)

В центре событий оказывается привлекательная женщина средних лет по имени Бахар. Несколько лет назад она получила медицинское образование, но квалифицированным врачом так и не стала. Главная героиня вышла замуж и предпочла роль домохозяйки. Ее муж Тимур благодаря помощи супруги добился больших успехов в области медицины и стал главой престижной клиники. Жизнь Бахар изменилась, когда она узнала о серьезной болезни. Героиня рассчитывала на поддержку своей семьи, но ее надежды оказались напрасными.

7
«Школа медсестер», драма, седьмой сезон (14 сентября)

Глубокая и пронзительная драматическая история о тяжелых буднях медперсонала. События происходят в датской клинике 1950-х годов. Вторая мировая война изменила правила в медицинском учреждении, и отныне на место медсестер берут мужчин. Эрик и Анна стали работать по новой системе в первых рядах. Суровая дисциплина, отжившая свой век иерархия и сложные романтические отношения — только часть того, что ждет героев на их пути, где от каждого решения зависит чья-нибудь жизнь.

8
«Док», драма, второй сезон (14 сентября)

Доктор Эми Ларсен теряет память после автомобильной аварии. Она не помнит последние 8 лет своей жизни: ни пациентов, ни коллег, ни развода с мужем, ни взросления дочери. Эми возвращается к медицинской практике, но вынуждена опять стать интерном.

9
«Волшебники за пределами Вэйверли Плэйс», фэнтези, второй сезон (12 сентября)

Взрослый Джастин Руссо решил вести обычную, смертную жизнь вместе со своей семьей — Джадой, Романом и Майло. Когда сестра Джастина Алекс приводит в его дом Билли в поисках помощи, Джастин понимает, что ему придется вспомнить о своих магических способностях, чтобы наставлять волшебника-стажера, одновременно выполняя свои повседневные обязанности и защищая будущее Мира Волшебников.

10
«Барсукот. Очень зверский детектив», мультфильм, второй сезон (11 сентября)

В уютном и благополучном Дальнем Лесу хищничество запрещено законом, за соблюдением порядка строго следит полиция. Всеобщую гармонию нарушает зверское преступление: неизвестный коварно употребил в пищу Зайца. За дело берется опытный следователь Барсук-старший и его юный талантливый напарник Барсукот.

11
«По дороге с Норманом Ридусом», документальный, седьмой сезон (14 сентября)

Американский многосерийный реалити-проект «По дороге с Норманом Ридусом» — это авторское шоу о путешествиях на мотоцикле. В центре событий оказывается Норман Ридус, который исполняет роль самого себя. Вместе со своими знаменитыми гостями звезда совершает семидневное путешествие в новый городок на карте Соединенных Штатов Америки. В любую точку они отправляются на мотоцикле, изучая байкерскую культуру и места, которые пользуются популярностью среди мотоциклистов. Кстати, если, кто не знает, — Норман Ридус стал известным благодаря франшизе «Ходячие мертвецы». И даже стал главным героем отдельного спин-оффа «Ходячие мертвецы: Дэрил Диксон», третий сезон которого вышел на прошлой неделе.

Какие новые и продолжение старых сериалов вышли на этой неделе (1 — 7 сентября), можно посмотреть здесь.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/341997/
просмотров: 149
Версия для печати
Материалы по теме
Леди Гага появится во втором сезоне сериала «Уэнсдэй»
«Ходячие мертвецы», триллеры и комедии. Что смотреть на следующей неделе
«Загрузка» продолжается, триллеры и комедия. Что смотреть на следующей неделе
Супергерои снова в деле, триллер и комедии. Что смотреть на следующей неделе
«Чужой» несет ужас на Землю, триллер и драмы. Что смотреть на следующей неделе
В России снимут байопик о хоккеисте Александре Овечкине
В Париже состоялась премьера второго сезона сериала «Уэнсдэй»
Третий сезон сериала «И просто так» станет финалом «Секса в большом городе»
Продолжение «Уэнсдэй», комедии и мультфильмы. Что смотреть на следующей неделе
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Новые ПДД в&nbsp;КР: лишение прав до&nbsp;12&nbsp;лет и&nbsp;штрафы до&nbsp;200 тысяч сомов Новые ПДД в КР: лишение прав до 12 лет и штрафы до 200 тысяч сомов
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в&nbsp;пансион для пожилых Житель Иссык-Куля хочет превратить свою фазенду в пансион для пожилых
Бизнес
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
На&nbsp;память о&nbsp;лете: как прошли киновечера Beeline на&nbsp;Иссык-Куле На память о лете: как прошли киновечера Beeline на Иссык-Куле
&laquo;Оптима Банк&raquo; запускает онлайн-кредит для&nbsp;ИП в&nbsp;приложении Optima24 «Оптима Банк» запускает онлайн-кредит для ИП в приложении Optima24
КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение КМРЦ представил сервис онлайн-регистрации IMEI-кодов: бизнес оценил нововведение
6 сентября, суббота
12:22
Кабмин обновил правила сертификации гражданского и служебного оружия Кабмин обновил правила сертификации гражданского и служ...
12:00
Семейный триллер, заговоры и драмы. Что смотреть на следующей неделе
11:46
Этнографы России и Кыргызстана исследуют тюркское наследие в Республике Алтай
11:30
В Бишкеке бетономешалка сбила скутер, курьер скончался на месте
11:25
Родственники скончавшейся в Чолпон-Ате роженицы обратились к президенту