Унитаз и крыша под водами Иссык-Куля: как дайвер Бекжан Кубанычбек спасает озеро

Озеро Иссык-Куль — одно из величайших чудес Кыргызстана, жемчужина высокогорья и спасение для людей во время летней жары. Но человеческая халатность и безответственность легко могут испортить эту красоту. Пластиковые бутылки, старые сети и неожиданные «сюрпризы» — нынешняя реальность, которая разрушает озеро.
Бороться за сохранность экосистемы Иссык-Куля призывает дайвер из села Чон-Сары-Ой, который ежедневно погружается в воду и очищает дно от скопившегося мусора.
Мечта с детстваБекжану Кубанычбек улуу 34 года. Профессионально погружаться в воду как водолаз он стал с 2020 года, но мечтал об этом с самого детства. Любовь к подводному миру родилась после просмотра фильмов французского исследователя океанов, изобретателя, писателя и режиссера Жака-Ива Кусто. Подростком он увлекался снорклингом. В своем селе Бекжан стал первым обладателем маски и ласт. Каждое лето с 2014 года он на лодке выходил в озеро и с маской и трубкой вытаскивал старые сети.
Первые шагиДо того как стать дайвером, Бекжан вел насыщенную жизнь. После окончания Академии физической культуры и спорта в КР он работал младшим научным сотрудником, курировал проекты по школьной физкультуре, занимался статистикой и психометрикой в международных образовательных проектах. Через некоторое время поступил в Высшую школу экономики на магистратуру, но из-за случившейся аварии не смог продолжить обучение.
В какой-то момент мужчина принял решение заниматься профессиональным дайвингом и посвятить все свое время очистке озера. В 2023-м году Бекжан начал работать в МЧС.
«Когда я уже сертификаты свои получил, приехал в Кыргызстан, и очень хотел стать глубоководником, у меня была водолазная книжка третьей группы специализации. Тогда еще вышел указ президента о масштабном очищении озера. И мы [водолазы МЧС] очищали Николаевский залив, Липинку, Каракол, пристань и маяк», — рассказал Бекжан.
Он проработал в МЧС три месяца и уехал в Германию — хотел обустроится там, но не удалось перевезти свою семью. Через некоторое время Бекжан вернулся в Кыргызстан. Сейчас он живет в своем селе на Иссык-Куле.
В своих погружениях дайвер находит удивительные экспонаты, недавно он вытащил на сушу унитаз.
«Один рыбак мне сказал: «Ты же ныряешь туда-сюда, вот посмотри, там лежит унитаз, вытащи его». Я не ожидал, что кто-то сможет выбросить такое на дно озера, он там лежал годами. Это была самая шокирующая находка», — вспоминает Бекжан.
Кроме того, дайверу попадаются старые лодки, телефоны, пластиковые контейнеры, оставленные людьми, а иногда даже предметы, представляющие историческую ценность. Эти находки не просто удивляют, но и помогают понимать масштабы загрязнения.
Опасности под водойПогружения — это не только увлекательное приключение, но и риск. Глубина более 10 метров — это уже опасность даже для профессионального водолаза.
«После 10 метров ты должен выходить с компьютером. Резкое всплытие без подготовки может вызвать кислородное отравление. Я всегда страхуюсь. Когда у меня нет напарника, я не погружаюсь глубже 10 метров. Технику безопасности я хорошо изучил. При работе с кислородным баллоном нужно постоянно следить за манометром и давлением, вовремя проверять все снаряжение. Недоверие к оборудованию и халатное отношение могут привести к серьезным последствиям. Поэтому всегда важно помнить о безопасности», — отмечает дайвер.
Меня часто называют «Капитаном Кусто», даже фанаты появляются, и это очень радует. Но вся моя деятельность полностью на волонтерской основе, никакого финансирования я не получаю. Многие советуют открыть счет для поддержки канала, но пока у меня все есть: собственное снаряжение, силы, здоровье и желание. Я ныряю, потому что люблю это дело.Бекжан Кубанычбек улуу
Где вы, режиссеры?Мужчина предлагает снимать социальные ролики, освещающие проблемы Иссык-Куля, которые создает человек. Одной из актуальных тем является игра в бутылочку. Отдыхающие заполняют емкость песком и бросают в воду для поисков, но потом забывают вытащить ее на сушу.
«Эти баклажки с песками лежат там годами. Я столько вытащил уже. Я думаю, мы должны как-то по-другому пойти, снять видеоролик, показать в соцсетях. У меня очень много материалов», — отмечает Бекжан.
В каждом погружении я чувствую, что это великое озеро, и я намерен его очистить.Бекжан Кубанычбек улуу
Бекжан считает, что властям необходимо ужесточить закон для борьбы с загрязнением озера.
«Детей еще можно понять — это ответственность родителей. Но вот взрослые, которые до сих пор не осознали простые вещи, — им должно быть стыдно. Для таких людей, я считаю, нужно ужесточать законы, устанавливать камеры на берегах. В странах, где уровень сознательности высокий, люди понимают вред пластика, оставленных сетей, у них это уже на уровне мышления и привычки. У нас же до этого пока еще не дошло», — отмечает дайвер.
«Каждая маленькая победа дает ощущение, что делаешь что-то важное. Хоть по крупинке, но думаю, мы соберем все», — говорит он.