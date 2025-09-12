Унитаз и крыша под водами Иссык-Куля: как дайвер Бекжан Кубанычбек спасает озеро

Озеро Иссык-Куль — одно из величайших чудес Кыргызстана, жемчужина высокогорья и спасение для людей во время летней жары. Но человеческая халатность и безответственность легко могут испортить эту красоту. Пластиковые бутылки, старые сети и неожиданные «сюрпризы» — нынешняя реальность, которая разрушает озеро.

Бороться за сохранность экосистемы Иссык-Куля призывает дайвер из села Чон-Сары-Ой, который ежедневно погружается в воду и очищает дно от скопившегося мусора.

Мечта с детства

Бекжану Кубанычбек улуу 34 года. Профессионально погружаться в воду как водолаз он стал с 2020 года, но мечтал об этом с самого детства. Любовь к подводному миру родилась после просмотра фильмов французского исследователя океанов, изобретателя, писателя и режиссера Жака-Ива Кусто. Подростком он увлекался снорклингом. В своем селе Бекжан стал первым обладателем маски и ласт. Каждое лето с 2014 года он на лодке выходил в озеро и с маской и трубкой вытаскивал старые сети.

Фото Бекжана Кубанычбек улуу

«Я с детства мечтал о воде и подводном мире. Когда смотрел фильмы про Кусто, хотел стать водолазом и морским биологом. Когда я был в Питере, узнал о курсах дайвинга, получил первый сертификат PADI Open Water, дающий доступ к погружениям до 18 метров с напарником или группой. С моим первым учителем Павлом Асадом погружался в озеро Комонь и Ладога.Так начался мой путь к дайвингу», — вспоминает Бекжан.

Первые шаги

До того как стать дайвером, Бекжан вел насыщенную жизнь. После окончания Академии физической культуры и спорта в КР он работал младшим научным сотрудником, курировал проекты по школьной физкультуре, занимался статистикой и психометрикой в международных образовательных проектах. Через некоторое время поступил в Высшую школу экономики на магистратуру, но из-за случившейся аварии не смог продолжить обучение.

В какой-то момент мужчина принял решение заниматься профессиональным дайвингом и посвятить все свое время очистке озера. В 2023-м году Бекжан начал работать в МЧС.

«Когда я уже сертификаты свои получил, приехал в Кыргызстан, и очень хотел стать глубоководником, у меня была водолазная книжка третьей группы специализации. Тогда еще вышел указ президента о масштабном очищении озера. И мы [водолазы МЧС] очищали Николаевский залив, Липинку, Каракол, пристань и маяк», — рассказал Бекжан.

Он проработал в МЧС три месяца и уехал в Германию — хотел обустроится там, но не удалось перевезти свою семью. Через некоторое время Бекжан вернулся в Кыргызстан. Сейчас он живет в своем селе на Иссык-Куле.

«Кто проживает на дне океана?»

В своих погружениях дайвер находит удивительные экспонаты, недавно он вытащил на сушу унитаз.

«Один рыбак мне сказал: «Ты же ныряешь туда-сюда, вот посмотри, там лежит унитаз, вытащи его». Я не ожидал, что кто-то сможет выбросить такое на дно озера, он там лежал годами. Это была самая шокирующая находка», — вспоминает Бекжан.

Кроме того, дайверу попадаются старые лодки, телефоны, пластиковые контейнеры, оставленные людьми, а иногда даже предметы, представляющие историческую ценность. Эти находки не просто удивляют, но и помогают понимать масштабы загрязнения.

Фото Бекжана Кубанычбек улуу. Из воды вытащили затонувший катамаран

Но и это еще не все. Совсем недавно в Чоктале Бекжан увидел на дне озера крышу с пластиковым тентом. Объект был настолько большим, что обычные усилия не помогали. Дайвер опубликовал видео объекта на своем канале, которое быстро разлетелось по соцсетям. На помощь пришли сотрудники из УВД и экополиции Иссык-Кульской области. Крыша была и вправду огромной. Выяснилось, что во время сильных ветров два года назад ее снесло, и все это время она лежала на дне Иссык-Куля.

Опасности под водой

Погружения — это не только увлекательное приключение, но и риск. Глубина более 10 метров — это уже опасность даже для профессионального водолаза.

«После 10 метров ты должен выходить с компьютером. Резкое всплытие без подготовки может вызвать кислородное отравление. Я всегда страхуюсь. Когда у меня нет напарника, я не погружаюсь глубже 10 метров. Технику безопасности я хорошо изучил. При работе с кислородным баллоном нужно постоянно следить за манометром и давлением, вовремя проверять все снаряжение. Недоверие к оборудованию и халатное отношение могут привести к серьезным последствиям. Поэтому всегда важно помнить о безопасности», — отмечает дайвер.

Фото Бекжана Кубанычбек улуу

Меня часто называют «Капитаном Кусто», даже фанаты появляются, и это очень радует. Но вся моя деятельность полностью на волонтерской основе, никакого финансирования я не получаю. Многие советуют открыть счет для поддержки канала, но пока у меня все есть: собственное снаряжение, силы, здоровье и желание. Я ныряю, потому что люблю это дело. Бекжан Кубанычбек улуу

Мусор и оставленные сети не только уродуют озеро, но и разрушают экосистему Иссык-Куля. Пакеты и другие отходы выделяют токсины, из-за которых чернеет песок и портится почва. В итоге погибают растения, служащие домом и пищей для рыб.

Где вы, режиссеры?

Мужчина предлагает снимать социальные ролики, освещающие проблемы Иссык-Куля, которые создает человек. Одной из актуальных тем является игра в бутылочку. Отдыхающие заполняют емкость песком и бросают в воду для поисков, но потом забывают вытащить ее на сушу.

«Эти баклажки с песками лежат там годами. Я столько вытащил уже. Я думаю, мы должны как-то по-другому пойти, снять видеоролик, показать в соцсетях. У меня очень много материалов», — отмечает Бекжан.

Фото Бекжана Кубанычбек улуу. Дайвер вытащил колесо

В каждом погружении я чувствую, что это великое озеро, и я намерен его очистить. Бекжан Кубанычбек улуу

Режиссеры, которые хотят помочь Бекжану, могут обратиться к нему через страницу в Instagram ecodive_kg.

Бекжан считает, что властям необходимо ужесточить закон для борьбы с загрязнением озера.

«Детей еще можно понять — это ответственность родителей. Но вот взрослые, которые до сих пор не осознали простые вещи, — им должно быть стыдно. Для таких людей, я считаю, нужно ужесточать законы, устанавливать камеры на берегах. В странах, где уровень сознательности высокий, люди понимают вред пластика, оставленных сетей, у них это уже на уровне мышления и привычки. У нас же до этого пока еще не дошло», — отмечает дайвер.

Фото Бекжана Кубанычбек улуу. Перед погружением

Каждый день Бекжан вынимает сети и мусор, спасает рыбу, очищает дно. Это стало частью его жизни.

«Каждая маленькая победа дает ощущение, что делаешь что-то важное. Хоть по крупинке, но думаю, мы соберем все», — говорит он.