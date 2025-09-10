13:53
Общество

Ирина Волк: Более 14 тысяч граждан Кыргызстана узаконили пребывание в России

Официальный представитель МВД России, генерал-майор полиции Ирина Волк рассказала о результатах выполнения указа президента РФ № 1126 от 30 декабря 2024 года, который регулировал правовое положение отдельных категорий иностранных граждан и лиц без гражданства.

«Министерство внутренних дел в полном объеме реализовало комплекс мер по указу. Для этого задействовали дополнительные силы личного состава полицейских, — отметила Ирина Волк. — В миграционных подразделениях открыты дополнительные окна для приема иностранцев, скорректированы графики работы с населением, налажено взаимодействие с консульствами в нужных регионах».

Она подчеркнула, что регулярные встречи и видеоконференции с дипломатами государств СНГ позволили подробно разъяснить порядок урегулирования правового положения иностранных граждан.

«В этих мероприятиях участвовали представители посольства Кыргызской Республики и сотрудники представительства Министерства труда, социального обеспечения и миграции КР в РФ», — добавила Ирина Волк.

По ее словам, партнерам переданы памятки для распространения в СМИ и информационных каналах на русском и киргизском языках. «На сегодня свыше 14 тысяч 600 граждан Кыргызстана узаконили свое пребывание на территории России. Большинство из них — около 8 тысяч человек — проживают в Московском регионе», — подчеркнула Ирина Волк.
