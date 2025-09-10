В Иссык-Кульской области стали продавать обычные пакеты под видом биоразлагаемых. Об этом 24.kg сообщил специалист отдела по обращению с отходами Министерства природных ресурсов, экологии и технического надзора Алмаз Осконбаев.

Напомним, с 1 января 2023 года на территории курортно-рекреационной зоны Иссык-Кульской области запрещены использование и реализация пакетов из полимерной пленки.

По словам Алмаза Осконбаева, нет запрета на использование и реализацию био-, экоразлагаемых пакетов.

«Поэтому пошла тенденция продажи обычных пакетов под видом био. Но это тяжело контролировать, поскольку специализированной лаборатории и стандартов к пакетам в стране нет», — сказал он.

Специалист добавил, что 90 процентов пластиковых пакетов импортируется в Кыргызстан из Китая, Казахстана, Ирана и других государств.

«Местные производители говорят, что им не выгодно производить из-за высокой себестоимости, завозить дешевле. Политика у нас такая: даже если начнут производство пакетов, то предприятия должны вести и их переработку. Опять же есть механизмы, которые очень тяжело реализовать, но работа ведется», — отметил он.

С 1 января 2027-го по всей республике будут запрещены производство, реализация и бесплатная выдача пакетов из полимерной пленки и пластиковых изделий.

До этого времени планируется разработать необходимую нормативную правовую базу.