11:10
USD 87.45
EUR 102.84
RUB 1.06
Общество

В КР число граждан, живущих в крайней бедности, сократилось в восемь раз

В Кыргызстане число граждан, живущих в крайней бедности, сократилось в восемь раз. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Отмечается, что в 2024 году в условиях крайней бедности проживали 198,3 тысячи кыргызстанцев. Это почти в восемь раз меньше, чем в 2000-м, когда показатель составлял 1,6 миллиона человек.

За чертой бедности в указанный период зафиксировано около 1,9 миллиона человек (25,7 процента от общего количества населения страны).

В разрезе регионов самое большое число бедных проживает в:

  • Джалал-Абадской области — 447,2 тысячи человек;
  • Бишкеке — 309,4 тысячи;
  • Ошской области — 280,9 тысячи;
  • Баткенской области — 261,7 тысячи;
  • Чуйской области — 210,8 тысячи.

Дети являются самой уязвимой группой: в прошлом году каждый третий ребенок (33,1 процента) проживал в условиях бедности, из них почти 112 тысяч (3,9 процента) — в условиях крайней бедности.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342879/
просмотров: 197
Версия для печати
Материалы по теме
Только 21 процент детей, живущих за чертой бедности в КР, получают пособие
Эдиль Байсалов: В КР каждый четвертый житель живет за чертой бедности
В Кыргызстане уровень бедности составил 25,7 процента и снизился на 4,1 пункта
В Кыргызстане внедряются комплексные меры по преодолению женской бедности
Опять манипуляция? Надира Нарматова рассказала о своей поездке в Женеву
В Бишкеке вырос уровень бедности
В Бишкеке семья пожаловалась на отсутствие денег. Им собрали 1,2 миллиона сомов
В условиях бедности в Кыргызстане живут 1,1 миллиона детей
За чертой бедности в Кыргызстане живет треть населения страны
На борьбу с бедностью Китай выделяет странам Центральной Азии $3,7 миллиарда
Популярные новости
Как стать донором крови в&nbsp;Кыргызстане и&nbsp;что это дает Как стать донором крови в Кыргызстане и что это дает
Милиция на&nbsp;проверке ПДД провалила тест: в&nbsp;КР готовятся к&nbsp;массовым экзаменам Милиция на проверке ПДД провалила тест: в КР готовятся к массовым экзаменам
Первый автобус по&nbsp;прямому маршруту Каракол&nbsp;&mdash; Алматы сегодня отправился в&nbsp;путь Первый автобус по прямому маршруту Каракол — Алматы сегодня отправился в путь
Что ждет бишкекчан в&nbsp;начале недели. Прогноз погоды на&nbsp;8-10 сентября Что ждет бишкекчан в начале недели. Прогноз погоды на 8-10 сентября
Бизнес
Онлайн-регистрация IMEI-кодов от&nbsp;КМРЦ: надежно и&nbsp;доступно для всех Онлайн-регистрация IMEI-кодов от КМРЦ: надежно и доступно для всех
В&nbsp;Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma В Бишкеке состоится масштабный бизнес-форум Platforma
Собери свой MIX тариф от&nbsp;MEGA Собери свой MIX тариф от MEGA
Visa и&nbsp;MBank запускают She&rsquo;s Next в&nbsp;Кыргызстане для женщин-предпринимателей Visa и MBank запускают She’s Next в Кыргызстане для женщин-предпринимателей
10 сентября, среда
11:06
Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города Ош Депутат призвала улучшить условия в онкобольнице города...
11:02
Депутат: Более 40 многоэтажек в Бишкеке не могут получить техпаспорта
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 10 сентября
10:50
В КР число граждан, живущих в крайней бедности, сократилось в восемь раз
10:47
Дастан Бекешев пожаловался на то, что в Бишкеке Закон «О тишине» не работает