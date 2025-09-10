В КР число граждан, живущих в крайней бедности, сократилось в восемь раз

В Кыргызстане число граждан, живущих в крайней бедности, сократилось в восемь раз. Об этом свидетельствуют данные Национального статистического комитета.

Отмечается, что в 2024 году в условиях крайней бедности проживали 198,3 тысячи кыргызстанцев. Это почти в восемь раз меньше, чем в 2000-м, когда показатель составлял 1,6 миллиона человек.

За чертой бедности в указанный период зафиксировано около 1,9 миллиона человек (25,7 процента от общего количества населения страны).

В разрезе регионов самое большое число бедных проживает в:

Джалал-Абадской области — 447,2 тысячи человек;

Бишкеке — 309,4 тысячи;

Ошской области — 280,9 тысячи;

Баткенской области — 261,7 тысячи;

Чуйской области — 210,8 тысячи.

Дети являются самой уязвимой группой: в прошлом году каждый третий ребенок (33,1 процента) проживал в условиях бедности, из них почти 112 тысяч (3,9 процента) — в условиях крайней бедности.