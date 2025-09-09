22:34
Общество

Основные документы по Генплану развития Бишкека будут готовы к концу ноября

В столице обсудили разработку Генерального плана Бишкека. Об этом сообщает пресс-служба столичного муниципалитета.

По ее данным, заместитель мэра Азамат Кадыров поставил задачу усилить взаимодействие городских служб со специалистами Научно-исследовательского института перспективного градостроительства (Санкт-Петербург).

На сегодня специалисты НИИПГ продолжают сбор данных по социальному, транспортному, экономическому, земельно-имущественному блокам, а также в сферах экологии, архитектуры и инженерной инфраструктуры.

НИИПГ является ведущим проектно-архитектурным центром Российской Федерации и лидером в области территориального планирования, градостроительного зонирования. Подготовил более 700 утвержденных градостроительных проектов федерального и регионального значения, а также многосменные градостроительные документы на территории РФ.

Разрабатывает Генеральный план в два этапа. Срок сдачи основного документа запланирован на вторую половину ноября 2025 года.

Ранее сообщалось, что разрабатывать Генплан Бишкека будет компания «Никкен Сэккей Лтд». Глава кабмина Адылбек Касымалиев подписал соответствующее распоряжение.
