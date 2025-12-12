12:23
USD 87.45
EUR 102.29
RUB 1.11
Происшествия

Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ

В Республиканском центре психиатрии и наркологии (РЦПН) пресечена коррупционная схема. Об этом сообщает ГКНБ.

По данным госкомитета, выявлена устойчивая коррупционная схема судебно-психиатрических экспертов — признавали обвиняемых лиц по тяжким и особо тяжким статьям УК КР «невменяемыми» за денежное вознаграждение. Тем самым они помогали им уклоняться от уголовной ответственности.

В рамках материалов уголовного дела установлено, что в середине 2025 года шесть врачей-экспертов РЦПН провели две судебно-психиатрические экспертизы в отношении гражданки М.А., обвиняемой по статье 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР. Они получили 1,5 миллиона сомов от родственников и дважды признали обвиняемую «невменяемой» для уклонения от уголовной ответственности.

В рамках уголовного дела 10 декабря 2025 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ шесть врачей-экспертов РЦПН: А.Дж., 1950 года рождения, Ш.Н., 1966 года рождения, Ч.Ю., 1969 года рождения, К.Ж., 1971 года рождения, С.Л., 1972 года рождения, З.М., 1997 года рождения, проводившие вышеуказанные две судебно-психиатрические экспертизы.

ГКНБ продолжает комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению других причастных должностных лиц РЦПН к этой коррупционной схеме.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354366/
просмотров: 1673
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке задержан подозреваемый в мошенничестве в особо крупном размере
Бишкекчанка обвинила мужа, преподавателя одного из столичных вузов, в избиении
В Таласе раскрыли крупную коррупционную схему: 60 гектаров отдали родственникам
Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Почему родственники ненавидят Камчыбека Ташиева
Главу «Бишкексвета» задержали по уголовному делу о невыгодном контракте
Пограничников Кыргызстана подготовили к противодействию взрывным угрозам
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
Тынчтыка Субанкулова назначили главой управления ГКНБ по Джалал-Абадской области
Популярные новости
Два землетрясения зафиксировал в&nbsp;Кыргызстане Институт сейсмологии Два землетрясения зафиксировал в Кыргызстане Институт сейсмологии
Ташиев потребовал демонтировать конструкции у&nbsp;ЦУМа, сужающие проезжую часть Ташиев потребовал демонтировать конструкции у ЦУМа, сужающие проезжую часть
В&nbsp;Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за&nbsp;шпионаж В Кыргызстане агент иностранных спецслужб осужден за шпионаж
Чиновника задержали по&nbsp;делу о&nbsp;хищении 12&nbsp;миллионов сомов при ремонте канала Чиновника задержали по делу о хищении 12 миллионов сомов при ремонте канала
Бизнес
МПЦ (&laquo;Элкарт&raquo;) и&nbsp;HUMO запускают взаимный эквайринг между&nbsp;КР и&nbsp;РУз МПЦ («Элкарт») и HUMO запускают взаимный эквайринг между КР и РУз
Red Petroleum и&nbsp;Chevrolet запускают грандиозную акцию &laquo;Путь к&nbsp;мечте&raquo; Red Petroleum и Chevrolet запускают грандиозную акцию «Путь к мечте»
Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25&nbsp;процентов на&nbsp;ОСАГО до&nbsp;конца года Зима началась: Balance.kg продлевает кешбэк 25 процентов на ОСАГО до конца года
Праздник к&nbsp;нам приходит! &laquo;Умай Групп&raquo; дарит 200 тысяч сомов Праздник к нам приходит! «Умай Групп» дарит 200 тысяч сомов
12 декабря, пятница
12:16
Вакцинация не приводит к развитию аутизма — новый анализ ВОЗ Вакцинация не приводит к развитию аутизма — новый анали...
12:00
Тест: насколько хорошо вы знаете творчество Чингиза Айтматова
11:47
ГКНБ: Задержан автор провокационных постов межнационального характера в соцсетях
11:41
Журнал Time назвал «человеком года» создателей искусственного интеллекта
11:28
Камчыбек Ташиев пообещал создать пограничникам достойные условия жизни и службы