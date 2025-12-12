Брали деньги. Шесть врачей Центра психиатрии и наркологии водворили в СИЗО ГКНБ

В Республиканском центре психиатрии и наркологии (РЦПН) пресечена коррупционная схема. Об этом сообщает ГКНБ.

По данным госкомитета, выявлена устойчивая коррупционная схема судебно-психиатрических экспертов — признавали обвиняемых лиц по тяжким и особо тяжким статьям УК КР «невменяемыми» за денежное вознаграждение. Тем самым они помогали им уклоняться от уголовной ответственности.

В рамках материалов уголовного дела установлено, что в середине 2025 года шесть врачей-экспертов РЦПН провели две судебно-психиатрические экспертизы в отношении гражданки М.А., обвиняемой по статье 282 («Незаконное изготовление наркотических средств, психотропных веществ и их аналогов с целью сбыта») УК КР. Они получили 1,5 миллиона сомов от родственников и дважды признали обвиняемую «невменяемой» для уклонения от уголовной ответственности.

В рамках уголовного дела 10 декабря 2025 года задержаны и водворены в СИЗО ГКНБ шесть врачей-экспертов РЦПН: А.Дж., 1950 года рождения, Ш.Н., 1966 года рождения, Ч.Ю., 1969 года рождения, К.Ж., 1971 года рождения, С.Л., 1972 года рождения, З.М., 1997 года рождения, проводившие вышеуказанные две судебно-психиатрические экспертизы.

ГКНБ продолжает комплекс оперативно-следственных мероприятий по установлению других причастных должностных лиц РЦПН к этой коррупционной схеме.