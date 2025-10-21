Архивная служба КР ежегодно выдает около 150 тысяч справок

В Кыргызстане ежегодно выдают примерно 150 тысяч справок из архивов по запросам населения и юридических лиц. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Аскат Назаралиев.

По его словам, около 20 процентов справок берут бывшие граждане КР — ныне жители России, Казахстана, Украины.

«К сожалению, большинство исполнений запросов идет традиционным путем. Через портал госуслуг «Тундук» можно обратиться с заявлением по некоторым видам справок, не требующих личного присутствия, — о зарплате, к примеру, и так далее. В мобильном приложении этого пока нет. Чтобы решить эту проблему, в прошлом году разработали техническое задание по автоматизации услуг в области выдачи архивных справок. Кабмин выделил 5 миллионов сомов на разработку, в этом году завершили этот этап, сейчас идет тестирование. В декабре мы должны запустить в Бишкеке пилотный проект», — сказал Аскат Назаралиев.

Он добавил, что в архивах Кыргызстана хранится более 4 миллионов 400 тысяч единиц, охватывающих период с середины ХIХ века по настоящее время.

«Каждая единица хранения — это архивные документы, переплетенные в дела примерно по 250 листов каждая, то есть получается более 1 миллиарда листов информации. Всего в архивной службе 65 государственных архивов, в каждой области есть региональные управления, а также районные и городские архивы. Всего работает более 500 архивистов», — отметил Аскат Назаралиев.

В эфире озвучено, что около 4,3 миллиона единиц хранения — на бумажной основе, более 16 тысяч кинодокументов, около 92 тысяч фотодокументов, более 6 тысяч фонодокументов, более 1 тысячи видеодокументов.