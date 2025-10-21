10:32
USD 87.45
EUR 102.01
RUB 1.08
Общество

Архивная служба КР ежегодно выдает около 150 тысяч справок

В Кыргызстане ежегодно выдают примерно 150 тысяч справок из архивов по запросам населения и юридических лиц. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил заместитель председателя архивной службы при Министерстве цифрового развития и инновационных технологий Аскат Назаралиев.

По его словам, около 20 процентов справок берут бывшие граждане КР — ныне жители России, Казахстана, Украины.

«К сожалению, большинство исполнений запросов идет традиционным путем. Через портал госуслуг «Тундук» можно обратиться с заявлением по некоторым видам справок, не требующих личного присутствия, — о зарплате, к примеру, и так далее. В мобильном приложении этого пока нет. Чтобы решить эту проблему, в прошлом году разработали техническое задание по автоматизации услуг в области выдачи архивных справок. Кабмин выделил 5 миллионов сомов на разработку, в этом году завершили этот этап, сейчас идет тестирование. В декабре мы должны запустить в Бишкеке пилотный проект», — сказал Аскат Назаралиев.

Он добавил, что в архивах Кыргызстана хранится более 4 миллионов 400 тысяч единиц, охватывающих период с середины ХIХ века по настоящее время.

«Каждая единица хранения — это архивные документы, переплетенные в дела примерно по 250 листов каждая, то есть получается более 1 миллиарда листов информации. Всего в архивной службе 65 государственных архивов, в каждой области есть региональные управления, а также районные и городские архивы. Всего работает более 500 архивистов», — отметил Аскат Назаралиев.

В эфире озвучено, что около 4,3 миллиона единиц хранения — на бумажной основе, более 16 тысяч кинодокументов, около 92 тысяч фотодокументов, более 6 тысяч фонодокументов, более 1 тысячи видеодокументов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/347858/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
Психиатр в Бишкеке пожаловалась на большую нагрузку в поликлинике
Депутат возмущен тем, что ЦОН продает справки об отсутствии брака по 200 сомов
В Бишкеке строят шестиэтажное здание для архивной службы
Популярные новости
Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о&nbsp;себе Цифровой профиль здоровья. Как узнать всю медицинскую информацию о себе
Иностранные студенты покидают&nbsp;КР: количество виз сократилось в&nbsp;четыре раза Иностранные студенты покидают КР: количество виз сократилось в четыре раза
В&nbsp;центре Бишкека, рядом с&nbsp;площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект В центре Бишкека, рядом с площадью Ала-Тоо, строят загадочный объект
20&nbsp;октября: где в&nbsp;Бишкеке и&nbsp;регионах отключат свет 20 октября: где в Бишкеке и регионах отключат свет
Бизнес
Стабильная связь и&nbsp;быстрый интернет для осеннего вдохновения Стабильная связь и быстрый интернет для осеннего вдохновения
КНУ и&nbsp;КРСУ подписали соглашения с&nbsp;фондом Central Asia Capital КНУ и КРСУ подписали соглашения с фондом Central Asia Capital
Кешбэк за&nbsp;каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в&nbsp;Манасе Кешбэк за каждую поездку: MegaPay продлевает акцию в Манасе
Как в&nbsp;России изменятся цены на&nbsp;бензин с&nbsp;ноября Как в России изменятся цены на бензин с ноября
21 октября, вторник
10:24
Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об упрощении обращения ценных бумаг Кыргызстан ратифицировал соглашение ЕАЭС об упрощении о...
10:22
Архивная служба КР ежегодно выдает около 150 тысяч справок
10:21
В Бишкеке начался второй этап реализации проекта по введению дизайн-кода
10:17
Президент Кыргызстана перенес дату курултая
10:16
ГКНБ: Преподаватель ЖАГУ задержан за мошенничество