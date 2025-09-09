Случаи повторной легализации авто с одинаковыми VIN и номерами выявили в КР

В Кыргызстане зафиксировали случаи, когда автомобили, заявленные на легализацию, уже числились в автоматизированной системе учета транспорта. Об этом сообщил главный специалист Государственного агентства по регистрации транспортных средств и водительского состава Таалайбек Суваналиев в эфире «Биринчи радио».

По его словам, выявлялись случаи совпадения номерных знаков и VIN-кодов с данными ранее легализованных автомобилей либо наличия на них ограничений. В таких ситуациях владельцам отказывали в легализации.

В Минэкономики пояснили, что владельцы таких машин могут либо вывезти их за пределы страны либо продать на запчасти.

«Вывоз за границу легок и доступен, направление не ограничено — автомобиль можно вернуть в страну ввоза или отправить в другое государство», — отметили в ведомстве.

Власти напоминают, что покупка автомобилей без документов несет риски для водителей. Такие машины не соответствуют требованиям безопасности и не могут полноценно участвовать в дорожном движении.