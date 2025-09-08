В Бишкеке и Чуйской области на кредитные средства построят семь новых школ

Члены комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрели проект второй фазы соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по строительству государственных школ.

Как сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу, ранее в рамках первой фазы было выделено $30 миллионов, на которые построили 28 школ и 2 детских сада.

По его словам, в рамках второй фазы планируется получить $50 миллионов на 25 лет под 1,5 процента годовых, при этом предусмотрен льготный период сроком на пять лет.

«Кредитные средства будут направлены на строительство пяти новых школ в Бишкеке и семь дополнительных корпусов к уже существующим учебным заведениям. Также будут построены две новые школы в Чуйской области. Вместимость школ составит от 150 до 1 тысячи мест», — сказал замминистра.

Проект планируется начать в 2026 году и завершить в 2029-м. Депутаты одобрили проект соглашения.