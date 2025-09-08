19:28
USD 87.45
EUR 102.59
RUB 1.07
Общество

В Бишкеке и Чуйской области на кредитные средства построят семь новых школ

Члены комитета Жогорку Кенеша по бюджету, экономической и фискальной политике рассмотрели проект второй фазы соглашения между Кыргызстаном и Саудовским фондом развития по строительству государственных школ.

Как сообщил заместитель министра строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Талантбек Иманакун уулу, ранее в рамках первой фазы было выделено $30 миллионов, на которые построили 28 школ и 2 детских сада.

По его словам, в рамках второй фазы планируется получить $50 миллионов на 25 лет под 1,5 процента годовых, при этом предусмотрен льготный период сроком на пять лет.

«Кредитные средства будут направлены на строительство пяти новых школ в Бишкеке и семь дополнительных корпусов к уже существующим учебным заведениям. Также будут построены две новые школы в Чуйской области. Вместимость школ составит от 150 до 1 тысячи мест», — сказал замминистра.

Проект планируется начать в 2026 году и завершить в 2029-м. Депутаты одобрили проект соглашения. 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/342698/
просмотров: 276
Версия для печати
Материалы по теме
ООН: Из-за сокращения финансирования до 278 миллионов детей не смогут учиться
Не хватает учебников и учителей. А какие проблемы в вашей школе? Опрос
В Бишкеке узаконили несколько многоквартирных домов
Безопасность детей. «Тревожные кнопки» установлены во всех школах Бишкека
Переход на 12-летку. А сколько детей у вас в классе? Опрос
Адылбек Касымалиев принял участие в линейке ко Дню знаний в школе села Кожомкул
Первый звонок в ошских школах: мэр поздравил учеников и педагогов
Садыр Жапаров, Валентина Терешкова и российская делегация открыли школу в Оше
Ош: ученики села Кыргызстан пойдут в новую школу
Минстрой: К 31 августа в эксплуатацию сдадут 115 объектов
Популярные новости
Легальная работа за&nbsp;рубежом. Как ее&nbsp;могут получить кыргызстанцы Легальная работа за рубежом. Как ее могут получить кыргызстанцы
Инсульт, больница и&nbsp;тишина: куда исчезла солистка группы &laquo;Город 312&raquo; Инсульт, больница и тишина: куда исчезла солистка группы «Город 312»
Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться&nbsp;&mdash; не&nbsp;согласны с&nbsp;решением Минздрава Пятнадцать врачей НЦОМиД готовы уволиться — не согласны с решением Минздрава
Улица Алма-Атинская и&nbsp;дорога на&nbsp;ГЭС-5 превратились в&nbsp;одну большую стройку Улица Алма-Атинская и дорога на ГЭС-5 превратились в одну большую стройку
Бизнес
Мгновенное подключение и&nbsp;максимум выгоды: тариф &laquo;Мамлекеттик&raquo; от&nbsp;MEGA Мгновенное подключение и максимум выгоды: тариф «Мамлекеттик» от MEGA
Новый тариф для государственных служащих &laquo;О!Мамлекеттик&raquo; Новый тариф для государственных служащих «О!Мамлекеттик»
Стартовал набор на&nbsp;бесплатную стажировку для Java-разработчиков от&nbsp;О! Стартовал набор на бесплатную стажировку для Java-разработчиков от О!
Кешбэк 10&nbsp;процентов реальными деньгами за&nbsp;заказы в&nbsp;&laquo;Еда в&nbsp;Яндекс&nbsp;Go&raquo; от&nbsp;BAKAI Кешбэк 10 процентов реальными деньгами за заказы в «Еда в Яндекс Go» от BAKAI
8 сентября, понедельник
19:25
Алмаз Орозбеков стартовал с победы на чемпионате мира по боксу Алмаз Орозбеков стартовал с победы на чемпионате мира п...
19:07
В Бишкеке обсудили концепцию развития искусственного интеллекта
19:00
В Бишкеке продолжают штрафовать за курение в неположенных местах
18:41
Россияне теперь могут подать документы на визу в США только в Астане и Варшаве
18:36
Луиза Галимова стала абсолютным победителем соревнований по конкуру в России