В Бишкеке установили памятник автору флага Кыргызстана Бекбосуну Жайчибекову

Сегодня в Бишкеке состоялось открытие памятника автору флага Кыргызской Республики Бекбосуну Жайчибекову на Ала-Арчинском кладбище. Об этом 24.kg сообщили его родственники.

Событие приурочили к годовщине его смерти.

На церемонии присутствовали родственники, друзья и коллеги Бекбосуна Жайчибекова. Они отметили его большой вклад в историю страны и подчеркнули, что созданный им государственный флаг стал важным символом независимости Кыргызстана.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику и почтили память автора.

Бекбосун Карабекович Жайчибеков — знаменитый художник-иллюстратор и один из авторов Государственного флага Кыргызстана. Он родился 27 ноября 1948 году в Иссык-Кульской области и ушел из жизни 6 сентября 2024-го. Он внес неоценимый вклад в национальную культуру и защиту символов КР. Он также обладатель многих наград: «Отличник образования КР», «Народный художник», ордена «Данк» и звания почетного гражданина Бишкека и Иссык-Кульской области.