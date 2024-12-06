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Власть

Садыр Жапаров принял участие в поднятии государственного флага в Ошской области

Сегодня, 6 декабря, президент Садыр Жапаров в ходе рабочей поездки в Ошскую область принял участие в церемонии поднятия государственного флага на новом флагштоке, установленном в селе Ана-Кызыл. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Новый флагшток высотой 31 метр был возведен в рамках благоустройства мемориального комплекса «Койчу-Датка». Этот культурный и исторический объект находится рядом с оживленной автодорогой Ош – Бишкек и является значимым символом для региона. В ходе работ по благоустройству вокруг памятника были высажены хвойные деревья, создавая уютную зону отдыха.

Мемориальный комплекс «Койчу-Датка» является важным символом исторической памяти и гордости для местных жителей.
Ссылка: https://24.kg/vlast/313421/
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